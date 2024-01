Volley femminile, che anticipo nella 18ma giornata di A1: Conegliano-Scandicci profuma di scudetto!

Anticipo con vista finale play-off nella 18ma giornata di serie A1 femminile di volley. Domani, sabato 27 gennaio, si gioca una super sfida a Villorba tra la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano e la terza forza del campionato, la Savino del Bene Scandicci. Partita importante per entrambe le squadre: le venete arrivano da due successi sofferti in campionato, il numero 16 e il numero 17 in A1, per un totale stagionale di 25 vittorie consecutive e non vogliono perdere colpi nella rincorsa al primo posto nella regular season. Dall’altra parte c’è Scandicci che ha raggiunto senza troppi patemi la final four di Coppa Italia vincendo una sfida sulla carta non semplice contro Pinerolo e che in campionato insegue a 7 lunghezze le venete e a 4 Milano che occupa la seconda posizione. Finora Conegliano, ovviamente, ha vinto tutti gli scontri diretti fra le tre big del torneo, mentre Scandicci li ha persi tutti.

La domenica di serie A1 si apre alle 17.00 all’Allianz Cloud con il derby fra Milano e Bergamo. Da una parte la squadra di Gaspari che ha raggiunto in carrozza la final four di Coppa Italia battendo nettamente Roma e che in campionato è arrivata a 10 successi a fila, dall’altra c’è Bergamo che ha vinto 2 delle ultime 4 gare disputate, si è portata a +4 dalla zona retrocessione e, pur partendo sfavorita, vuole confermare quanto di buono ha dimostrato negli ultimi turni.

Bella partita in programma alle 17.00 a Chieri tra due squadre in salute che però arrivano da una sconfitta in campionato. Da una parte la Reale Mutua Fenera Chieri che mercoledì ha compiuto una grande impresa conquistando la final four di Coppa Italia grazie al successo sul campo di Novara, dall’altra la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che continua a viaggiare in piena zona play-off, nonostante la sconfitta sul campo di Pinerolo sette giorni fa.

La Igor Gorgonzola Novara, nel posticipo delle 18.30, va a caccia del riscatto dopo il patatrac casalingo che è costato l’accesso alla final four di Coppa Italia. La squadra di un Lorenzo Bernardi piuttosto contrariato dopo la sconfitta di mercoledì, sarà di scena sul campo del fanalino di coda Itas Trentino che deve per forza cercare di muovere la classifica per evitare di disputare un finale di stagione senza obiettivi e con il biglietto per la serie A2 già in tasca.

Sempre alle 17.00, invece, si giocano due sfide molto interessanti con vista sui play-off. A Roma si affrontano due squadre che non sono riuscite ad esprimersi al meglio mercoledì nei quarti di coppa Italia forse perchè già rivolte a questo incontro: da una parte le capitoline padrone di casa e none in classifica, dall’altra Il Bisonte Firenze che si è inerpicata fino al sesto posto in graduatoria e non si vuole fermare. A Busto Arsizio, invece, le lombarde che occupano la decima posizione in classifica sfidano con l’ambizione di rientrare nella lotta per la conquista di un posto nei play-off, la Wash4Green Pinerolo che occupa la settima posizione ed è reduce dalla bella vittoria casalinga contro Vallefoglia.

Completa il quarto il secondo dei posticipi di giornata che, di fatto, è uno spareggio salvezza anticipato. L’Honda Olivero San Bernardo Cuneo, terz’ultima della classe con 13 punti all’attivo, ospita la Trasportipesanti Casalmaggiore, penultima in classifica con 11 punti. Chi vince respira, chi perde rischia di essere nei guai.

Foto Ipa