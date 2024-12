Volley femminile, Firenze regola Cuneo nel recupero e si rilancia in Serie A1

Firenze ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-19; 28-26; 25-20) nel recupero della settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le toscane hanno dominato il primo set, nel secondo sono riuscite a recuperare da 4-13 e hanno annullato due set-point consecutivi sul 22-24, hanno rimontato da 5-8 nel terzo parziale e hanno chiuso i conti di forza.

Le ragazze di coach Simone Bendandi sono così tornate alla vittoria dopo aver perso nelle ultime quattro uscite e si issano al nono posto in classifica con 12 punti (quattro vittorie), a tre lunghezze di distacco da Vallefoglia: per qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Italia dovranno battere Bergamo per 3-0 o 3-1 nell’ultima partita del girone d’andata e sperare che le marchigiane perdano per 3-0 o 3-1 proprio contro Cuneo, che resta all’ultimo posto con sette punti all’attivo.

Prova di spessore da parte della schiacciatrice Anna Davyskiba (16 punti, 52% in attacco) e dell’opposto Adhuoljok John Majak Malual (15 punti, due muri, due ace), in doppia cifra anche la centrale Giulia Mancini (13 punti, 2 muri). Tra le fila di Cuneo le migliori sono state Anastasiia Kapralova (11), Ana Bjelica (9) e Margarita Martinez (9).