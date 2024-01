VIDEO Federico Pellegrino 3° nella sprint di Davos al Tour de Ski: primo podio italiano del 2024

Primo podio dell’anno per l’Italia, prima top-3 anche al Tour de Ski di questa stagione. Si sblocca Federico Pellegrino: l’azzurro trova la terza piazza nella sprint a tecnica libera di Davos.

Nonostante una condizione ancora lontana dal top, viste anche le problematiche fisiche delle ultime settimane, il fondista tricolore è riuscito comunque a giocarsela al meglio sul circuito elvetico, passando senza patemi i vari turni e agguantando il podio in finale.

Successo per il transalpino Lucas Chanavat davanti allo svedese Edvin Anger. Per Chicco anche un balzo importante in chiave classifica generale del Tour de Ski, sognando la top-5 dopo il Cermis.

VIDEO LA SPRINT CON IL TERZO POSTO DI FEDERICO PELLEGRINO A DAVOS

Foto: Bildbyran / IPA

