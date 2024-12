Pellegrino intramontabile: “Approccio da partita di tennis. Sulle Alpi voglio dare fastidio ai nordici”

Federico Pellegrino è salito sul gradino più basso del podio nella sprint in tecnica libera di Lillehammer, in Norvegia, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: l’azzurro ha rivelato al sito federale che salterà la gara di domani per virare direttamente sulla prossima tappa di Davos, l’ultima prima del Tour de Ski.

L’analisi della gara odierna: “Mi sono presentato in partenza senza aspettarmi nulla, l’ho affrontata come una partita di tennis che si gioca punto dopo punto e con questo spirito ho affrontato qualificazioni, quarti e semifinale, dove ad un certo punto mi sono trovato un po’ chiuso, anche se ne sono uscito bene. Sono molto soddisfatto, una delle incognite quando si va avanti con l’età è la velocità, e oggi ho dimostrato a me stesso che sono ancor a lì a giocarmela, dietro all’irraggiungibile Klaebo“.

Il calendario delle prossime gare dell’azzurro: “E’ stato un buon riscatto dopo il passaggio a vuoto di venerdì, adesso sono di rientro verso le Alpi, domani non farò la skiathlon e viaggerò direttamente verso Davos, dove cercherò di dare filo da torcere ai nordici sulle nostre piste“.