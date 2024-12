Lo sci di fondo italiano è sempre Federico Pellegrino! 3° posto nella sprint di Lillehammer a 34 anni

Federico Pellegrino sale sul gradino più basso del podio nella sprint maschile in tecnica libera della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, in corso a Lillehammer: l’azzurro viene preceduto dai padroni di casa norvegesi Johannes Hoesflot Klaebo, primo, ed Even Northug, secondo. Michael Hellweger esce nei quarti di finale ed è 29°.

Grazie al terzo posto odierno diventano 13 le stagioni consecutive in cui Pellegrino, classe 1990, centra almeno un podio individuale in Coppa del Mondo, per un totale di 45 top 3 nelle competizioni individuali sul circuito maggiore, che salgono a 49 considerando anche Olimpiadi e Mondiali.

In finale si registra la doppietta norvegese, grazie a Johannes Hoesflot Klaebo, primo in 2’32″64, ed Even Northug, secondo a 1″22, i quali precedono l’azzurro Federico Pellegrino, terzo a 1″57. Ai piedi del podio l’altro norvegese Matz William Jenssen, quarto a 2″19, davanti al transalpino Lucas Chanavat, quinto a 2″96, ed all’altro norvegese Aleksander Eide Holmboe, sesto a 4″73.

In semifinale Federico Pellegrino si piazza secondo nella seconda serie, la più veloce delle due, battuto per 0″06 dal norvegese Matz William Jenssen. Avanzano all’ultimo atto anche gli altri norvegesi Even Northug, terzo, ed Aleksander Eide Holmboe, quarto, e, dalla prima semifinale, Johannes Hoesflot Klaebo, primo, ed il transalpino Lucas Chanavat, secondo.

Nei quarti di finale avanza Federico Pellegrino, secondo nella terza batteria alle spalle del norvegese Erik Valnes per 0″03: l’azzurro termina così nella seconda semifinale. Esce di scena, invece, Michael Hellweger, sesto nella quarta serie ed al 29° posto complessivo.