Vela, Mondiali ILCA 7 2024: zona medaglie sempre più lontana per gli azzurri dopo quattro regate

Italia sempre più lontana dalla lotta per le medaglie dopo la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2024 del singolo maschile ILCA 7, in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia) fino a mercoledì 31 gennaio e valevole come evento di qualificazione olimpica. La rassegna iridata assegna ben 7 quote non nominali ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (mentre la selezione azzurra ha già staccato il pass l’anno scorso).

Day-2 senza acuti per i nostri portacolori impegnati down under, in attesa della suddivisione in Gold, Silver e Bronze Fleet che avverrà al termine della giornata di domani (in cui sono previste altre due regate di flotta). Lorenzo Brando Chiavarini fatica ad emergere con uno score odierno di 20-16 e scivola dal 30° al 48° posto assoluto con 41 punti netti, a -28 dalla top10 che vale la qualificazione per la Medal Race.

Molto più distanti gli altri azzurri: Dimitri Peroni è 81° con 70 punti (21-BFD), Giacomo Musone 82° con 72 punti (25-BFD) e Valerio Cassanmagnago 146° con 137 punti (48-44). Sempre al comando della generale il norvegese Hermann Tomasgaard con 3 punti netti, precedendo di una lunghezza l’australiano Matt Wearn e di tre il croato Filip Jurisic.

Foto: Pagina FB FIV