Vela, annullate le ultime regate di laser maschile alle Olimpiadi. Chiavarini in Medal Race

Missione compiuta in casa Italia. Lorenzo Chiavarini ha strappato un posto per la Medal Race nel laser maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, dopo che per il poco vento si è deciso di annullare le ultime due regate in programma per quanto riguarda la Opening Series a causa del vento leggero.

Il piazzamento dell’azzurro si è quindi cristallizzato dopo aver arpionato la nona casella al termine della giornata di ieri, dove ha ottenuto complessivamente 97 punti netti precedendo di due unità l’irlandese Fin Finch, decimo con 99.

Purtroppo in virtù di quanto successo il trentenne romano non avrà la possibilità di puntare ad una medaglia che, invece, sarà contesa tra il favorito australiano Matt Wearn, al momento al comando con 38 punti, il cipriota Pavlos Kontides (52), il peruviano Stefano Peschiera (62) e l’inglese Michael Beckett (67). Con una performance perfetta, Chiavarini potrà comunque puntare alla settima posizione.

La Medal Race si disputerà domani, vento permettendo, a partire dalle ore 15:43.