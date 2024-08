Vela, l’australiano Matt Wearn si aggiudica l’oro nell’ILCA 7 alle Olimpiadi. Nono Lorenzo Brando Chiavarini

L’australiano Matt Wearn vince la Medal Race e si aggiudica il titolo nel dinghy maschile (ILCA 7) della vela alle Olimpiadi di Parigi 2024: preceduto sia nella regata conclusiva odierna che nella classifica generale il cipriota Pavlos Kontides, mentre il bronzo, nonostante il nono posto odierno, va al peruviano Stefano Peschiera. Settimo quest’oggi e nono nella graduatoria finale l’azzurro Lorenzo Brando Chiavarini.

L’oceanico mette il punto esclamativo alla sua performance olimpica e conquista, oltre all’oro, con 40 punti netti, anche la Medal Race, vinta in 20’05”, precedendo di 5″ il cipriota Pavlos Kontides, secondo anche nella generale a quota 56, e di 10″ il magiaro Jonatan Vadnai, al quale però questo piazzamento non basta per salire sul podio con 84 punti netti: il bronzo, a quota 80, va al peruviano Stefano Peschiera, oggi nono a 45″.

L’azzurro Lorenzo Brando Chiavarini, che era entrato in Medal Race al nono posto, senza possibilità aritmetica di ambire al podio, oggi termina settimo a 38″ e conferma la nona piazza nella classifica finale, con 111 punti netti, rintuzzando il tentativo d’attacco dell’irlandese Finn Lynch, oggi ottavo a 41″, che chiude decimo in graduatoria a quota 115.