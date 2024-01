Vela, Mondiali ILCA 7 2024: Chiavarini risale e torna in corsa per la Medal Race dopo sei regate

Buone notizie per l’Italia al termine della terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 del singolo maschile ILCA 7, in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia) fino a mercoledì 31 gennaio e valevole come evento di qualificazione olimpica. La rassegna iridata assegna 7 quote non nominali ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi 2024 (mentre la selezione azzurra ha già staccato il pass l’anno scorso).

Lorenzo Brando Chiavarini, dopo un avvio abbastanza opaco, ha cambiato passo quest’oggi collezionando un quarto ed un secondo posto nelle due regate di flotta disputate e balzando dal 48° al 25° posto della classifica generale con 46 punti netti. Il trentenne nativo di Roma si è così qualificato per la Gold Fleet avvicinandosi a -28 dalla zona Medal Race.

Niente da fare purtroppo per gli altri velisti italiani impegnati ad Adelaide, tutti esclusi dalla flotta Gold: 63° Dimitri Peroni (3-26 oggi) e 95° Giacomo Musone (29-35), che accedono alla Silver Fleet, mentre Valerio Cassanmagnago è 143° e dovrà affrontare la Bronze Fleet.

Cambio della guardia al comando del Campionato, con il padrone di casa australiano Matt Wearn che guida con 3 punti di margine sul britannico Michael Beckett e 4 sul norvegese Hermann Tomasgaard.

Foto: Pagina FB FIV