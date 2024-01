Vela, Mondiali ILCA 6: azzurre in crescita ma distanti dalle medaglie dopo due regate di Gold Fleet

Proseguono senza sosta a Mar del Plata (in Argentina) i Campionati Mondiali 2024 del singolo femminile ILCA 6, in programma fino a mercoledì 10 gennaio e valevoli anche come evento globale di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 (verranno assegnate 7 quote non nominali tra i Paesi non qualificati tramite la rassegna iridata 2023).

Quest’oggi, nella prima giornata di Finali e quarta giornata complessiva di regate, sono state completate due prove di Gold Fleet sulle tre previste alla vigilia. Domani gli organizzatori proveranno a portare a termine altre tre regate con la flotta gold, in modo da raggiungere il numero complessivo pianificato di prove (dieci) nelle Opening Series prima della Medal Race decisiva a punteggio doppio e riservata solo alle migliori 10 della generale.

Si complica la rincorsa alle medaglie dell’Italia, che può comunque dormire sonni tranquilli dal punto di vista del pass a cinque cerchi (ottenuto la scorsa estate a Den Haag) per Parigi. Silvia Zennaro resta la migliore delle azzurre salendo al 21° posto assoluto con 81 punti netti (27-8 di parziale), ma recuperano terreno anche Chiara Benini Floriani 24ma con 92 (15-14) e Carolina Albano 26ma con 97 punti (18-15). Al momento l’ultima virtualmente ammessa alla Medal Race sarebbe la belga Emma Plasschaert, decima con 50 punti.

Più in difficoltà nella Gold Fleet Matilda Talluri (BFD-25) e Giorgia Della Valle (37-42), rispettivamente 44ma e 49ma overall. Allungo importante verso il titolo mondiale per la danese Anne-Marie Rindom, leader della generale a +12 sulla norvegese Line Flem Hoest e a +19 sulla portoghese Vasileia Karachaliou.

Foto: Pagina FB FIV

