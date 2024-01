United Cup 2024: orari partite 2 gennaio, programma, ordine di gioco, tv, streaming

Questa notte vedremo in scena una nuova giornata di United Cup 2024, l’evento che si può equiparare a un ATP e WTA 500 per come viene interpretato in termini di forza dalle due associazioni del tennis professionistico. Un confronto a Perth, due a Sydney.

A Perth, in particolare, ritorna in campo Novak Djokovic, che è chiamato a rendersi ancora protagonista per la Serbia contro la Repubblica Ceca, oppure ormai Cechia com’è d’uso preferito da poco tempo, che ha in Marketa Vondrousova il punto di forza in singolare. A Sydney, invece, confronto favorevole alla Grecia contro il Cile, mentre il match maschile di Croazia-Olanda potrebbe essere la chiave di volta della situazione nella serata aussie.

Di seguito il programma completo della quinta giornata di United Cup 2024. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match di Italia-Germania, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO UNITED CUP 2024

Martedì 2 gennaio

PERTH

Repubblica Ceca-Serbia – Girone E

Ore 3:00 Marketa Vondrousova-Olga Danilovic

A seguire Jiri Lehecka-Novak Djokovic

A seguire Doppio misto

SYDNEY

Grecia-Cile – Girone B

Ore 0:30 Maria Sakkari-Daniela Seguel

A seguire Stefanos Tsitsipas-Nicolas Jarry

A seguire Doppio misto

Croazia-Olanda – Girone F

Ore 7:30 Borna Coric-Tallon Griekspoor

Non prima delle ore 9:00 Donna Vekic-Arantxa Rus

A seguire Doppio misto

PROGRAMMA UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo

