United Cup: Hurkacz perde, ma Swiatek si scatena e la Polonia batte la Spagna. Ruud trascina la Norvegia

La United Cup prosegue nella giornata di Capodanno. La competizione per Nazionali tennistiche entra nel vivo della fase a gironi sul cemento australiano. La Polonia ha sconfitto la Spagna per 2-1: Hubert Hurkacz ha perso il primo match contro Alejandro Davidovich Fokina per 3-6, 6-3, 6-4 ma la fuoriclasse Iga Swiatek ha rimesso in parità le cose surclassando Sara Sorribes Tormo con un secco 6-2, 6-2.

Nel decisivo doppio misto, Swiatek e Hurkacz hanno rifilato un doppio bagel (6-0, 6-0) alla coppia iberica. Grazie a questo risultato la Polonia ha vinto il gruppo A disputato a Perth e si è qualificata ai quarti di finale, mentre la Spagna ha chiuso alle spalle dei biancorossi e ora deve sperare di essere tra le migliori seconde per proseguire il proprio cammino.

La Norvegia ha battuto la Croazia per 2-1. Casper Ruud ha fornito una prova di forza contro Borna Coric, imponendosi per 6-4, 6-1. Il confronto femminile si è rivelato decisamente combattuto ed è stato vinto da Donna Vekic contro Malene Helgo per 7-5, 3-6, 6-3. A decidere il confronto è stato così il doppio misto: Casper Ruud è stato affiancato da Ulrikke Eikeri, mentre Vekic è stata spalleggiata da Ivan Dodig.

Gli scandinavi si sono imposti nel primo set (6-2), i balcanici hanno reagito nella seconda frazione (6-3) e al super tie-break è stata la Norvegia a fare la differenza per 10-7. La Norvegia si è così portata al comando del gruppo F in corso di svolgimento a Sydney con 1 vittoria e 1 sconfitta, ma a risultare decisivo sarà il match tra Olanda (1-0, ha battuto i nordici nel confronto d’apertura) e la Croazia (0-1).

Foto: Lapresse

