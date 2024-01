United Cup 2024, Italia-Francia 0-3: Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli sconfitti nel doppio misto

La United Cup 2024 di tennis dell’Italia si chiude con la sconfitta per 0-3 contro la Francia nell’ultimo tie del Girone D, giocato a Sydney: nel doppio misto, ormai ininfluente per le sorti del raggruppamento, Elixane Lechemia ed Edouard Roger-Vasselin superano Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli per 7-6 (5) 6-4 in un’ora e 36 minuti.

Nel primo set la coppia azzurra è la prima ad allungare, grazie al break a trenta maturato nel quarto gioco. Nel sesto i francesi annullano altre due palle break e poi nel game successivo operano il controbreak a trenta. Nel decimo gioco la coppia italiana conquista un set point trascinando i francesi al punto decisivo, ma i transalpini si salvano. Si va al tie break, dove l’Italia scappa sul 3-1, ma la Francia riacciuffa gli azzurri. I transalpini trovano lo spunto decisivo e chiudono al primo set point sul 7-5 dopo 55 minuti.

Nella seconda frazione gli azzurri mancano la palla break al deciding point del terzo game e poi nel quarto sono i francesi ad allungare. Il quinto gioco vede la coppia italiana sciupare altri due break point, ma il controbreak si concretizza proprio quando i transalpini vanno a servire per il match, nel nono game. Sotto 4-5, l’Italia serve per restare nel set, ma la Francia, al punto decisivo, chiude sul 6-4 dopo 41 minuti.

Le statistiche rimarcano l’equilibrio della sfida, con i francesi che vincono solo due punti in più degli azzurri, 70 contro 68, anche se gli italiani non vanno oltre il 55% di prime in campo, col punto vinto nel 73% dei casi. La Francia ha il merito di salvare 6 delle 8 palle break concesse, mentre l’Italia ne annulla soltanto due su cinque.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI

