United Cup 2024, i precedenti tra Paolini e Garcia. Ci sono due graditi confronti recenti

Sono sei i precedenti finora andati in scena tra Jasmine Paolini e Caroline Garcia all’interno delle due traiettorie agonistiche. Il bilancio dice che la francese è avanti 4-2, ma ricorda anche che il divario si è decisamente ridotto in tempi estremamente recenti.

Le due si sono confrontate per la prima volta agli US Open 2020, a livello di primo turno: edizione senza pubblico, in pieno post (ma neanche troppo) Covid. Fu 6-3 6-2 per Garcia, al tempo ancora non in quella fase della carriera che l’ha spinta nelle parti più alte del ranking WTA.

Quel momento è giunto nel 2022, anno nel quale gli incroci con Paolini sono stati due. Uno al primo turno in quel di Losanna, con 6-3 6-3 annesso, e l’altro in semifinale a Varsavia, con il 6-1 6-2 della transalpina a precederne il successo in finale sulla rumena Ana Bogdan. Nonostante la crescita dell’italiana, il livello pareva ancora difficilmente raggiungibile.

Già diversa la sfida di quarti di finale di Lione quest’anno, con Jasmine più convinta: sconfitta sì, ma con doppio 7-5. La differenza totale è arrivata a Zhengzhou, a livello di secondo turno: nel 500 cinese l’italiana è prima riuscita a strappare per la prima volta un set alla francese, poi ad annullare non meno di quattro match point e, infine, a imporsi per 3-6 7-5 6-4.

Capitolo finale: Billie Jean King Cup 2023. O meglio, la versione che ha portato fino a Siviglia, con un format se possibile anche più cervellotico di quello dell’attuale Coppa Davis. Com’è come non è, Paolini e Garcia si sono ritrovate un’altra volta. Ancora tre set, stavolta diversi perché dopo il vantaggio dell’azzurra e il pari della transalpina il terzo parziale è quello che nei territori britannici chiamano “rollercoaster”. 7-6(6) 5-7 6-4 il finale, che in quel caso diede all’Italia il 2-0 sulla Francia nel confronto di girone.

