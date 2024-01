United Cup, la Francia batte la Germania di Zverev e tiene l’Italia in corsa per la qualificazione!

La Francia batte la Germania per 2-1 nella seconda sfida del Gruppo D della United Cup 2024 e permette all’Italia di rimanere ancora in corsa per la qualificazione. La squadra transalpina ringrazia soprattutto Caroline Garcia, protagonista di una vittoria sia in singolare sia in doppio, mentre i tedeschi avevano trovato il primo punto con il solito Alexander Zverev, mentre pagano una Angelique Kerber che chiude questa prima fase senza vittorie.

Germania avanti 1-0 grazie al successo di Alexander Zverev. Il numero uno tedesco, proprio come contro Sonego, si è imposto in rimonta su Adrian Mannarino con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Nel primo set il francese ha avuto subito due palle break in apertura, ma è riuscito poi a strappare il servizio all’avversario nel settimo gioco. Un ottimo Mannarino fino al decimo game del secondo set, quando concede l’unica palla break della sua partita fino a quel momento. Zverev sfrutta l’occasione e porta il match al terzo set, dove è decisivo il break ottenuto nel quarto gioco.

Francia con le spalle al muro e che si è dunque affidata a Caroline Garcia. La numero venti del mondo, però, ha regalato il primo set ad Angelique Kerber, per poi sciogliersi nelle altre due frazioni, vincendo 1-6 6-2 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Nel primo set è un monologo della tedesca, che sfrutta una Garcia completamente imballata e fallosissima. Nel secondo e terzo set cambia tutto, con Kerber che forse paga anche un po’ di stanchezza e con, invece, Garcia che fa valere la maggior forza al momento, chiudendo entrambe le frazioni sul 6-2.

Il doppio misto è emozionante e alla fine riesce a spuntarla la coppia francese composta da Caroline Garcia ed Edouard Roger-Vasselin. Il duo transalpino ha battuto al super tie-break Alexander Zverev/Angelique Kerber con il punteggio di 7-6 2-6 12-10 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Nel primo set grande equilibrio con i francesi che si impongono al tie-break, mentre nel secondo dominano i tedeschi per 6-2. Nel super tie-break continui ribaltamenti di fronte, con Garcia/Roger-Vasselin che arrivano sul 9-7, ma i tedeschi annullano due match point. La Germania ne ha uno sul 10-9, ma la coppia francese lo annulla e alla fine chiude per 12-10.

La vittoria della Francia tiene ancora apertissimi tutti i discorsi di qualificazione ai quarti di finale. L’Italia ha ancora speranze, ma per essere certa del passaggio del turno dovrà battere per 3-0 la Francia, mentre con un successo per 2-1 bisognerà andare a fare tutti i calcoli su match vinti/persi e set vinti/persi. Ovviamente ai transalpini basta un successo con qualsiasi risultato per chiudere al primo posto.

