Tournée 4 Trampolini 2024 oggi, qualificazioni Bischofshofen: orari, programma, tv, streaming, startlist

Ryoyu Kobayashi o Andreas Wellinger? Questo il grande dilemma dell’atto finale della Tournée dei 4 Trampolini di scena a Bischofshofen, in Austria. Tutto si deciderà all’ultimo, in questi due giorni, sull’asse che porta dal Giappone alla Germania, con minime speranze per Jan Hoerl in quota Austria.

La realtà delle cose è una: il Concorde giapponese vuole scrivere un altro notevole capitolo della sua parabola, il tedesco vuole far tornare a sorridere una Germania che, in tema di salto, ripone sostanzialmente in lui le sue speranze. Un po’ d’attesa anche per gli italiani, cbiamati a confermare tutti gli ottimi rogressi di questi giorni (con l’evidente ausilio di attrezzi migliori rispetto al passato).

La qualificazione della quarta tappa della Tournée dei 4 Trampolini a Bischofshofen si disputerà oggi dalle ore 16:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024 BISCHOFSHOFEN

Venerdì 5 gennaio

Ore 16:30 Qualificazioni Bischofshofen – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024 BISCHOFSHOFEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, SkyGo e Now

QUALIFICAZIONI BISCHOFSHOFEN: STARTLIST

1 HAAGEN David AUT

2 STEINBERGER Simon AUT

3 WOERGOETTER Marco AUT

4 OESTVOLD Benjamin NOR

5 KALINICHENKO Vitaliy UKR

6 MIZERNYKH Ilya KAZ

7 NAKAMURA Naoki JPN

8 MARUSIAK Yevhen UKR

9 KOT Maciej POL

10 NAZARENKO Svyatoslav KAZ

11 CECON Francesco ITA

12 VASSILYEV Danil KAZ

13 TAKEUCHI Taku JPN

14 FRANTZ Tate USA

15 NOUSIAINEN Eetu FIN

16 CAMPREGHER Andrea ITA

17 URLAUB Andrew USA

18 BELSHAW Erik USA

19 WASEK Pawel POL

20 IMHOF Remo SUI

21 VALTO Kasperi FIN

22 ZNISZCZOL Aleksander POL

23 KYTOSAHO Niko FIN

24 AIGRO Artti EST

25 KOUDELKA Roman CZE

26 INSAM Alex ITA

27 AMMANN Simon SUI

28 HUBER Daniel AUT

29 KOBAYASHI Junshiro JPN

30 BRESADOLA Giovanni ITA

31 PEIER Killian SUI

32 AALTO Antti FIN

33 STOCH Kamil POL

34 KUBACKI Dawid POL

35 AIGNER Clemens AUT

36 TANDE Daniel Andre NOR

37 ZYLA Piotr POL

38 NIKAIDO Ren JPN

39 PREVC Domen SLO

40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR

41 FORFANG Johann Andre NOR

42 RAIMUND Philipp GER

43 GRANERUD Halvor Egner NOR

44 KOS Lovro SLO

45 ZAJC Timi SLO

46 PREVC Peter SLO

47 FETTNER Manuel AUT

48 LEYHE Stephan GER

49 TSCHOFENIG Daniel AUT

50 DESCHWANDEN Gregor SUI

51 HAYBOECK Michael AUT

52 LINDVIK Marius NOR

53 LANISEK Anze SLO

54 GEIGER Karl GER

55 PASCHKE Pius GER

56 KOBAYASHI Ryoyu JPN

57 HOERL Jan AUT

58 WELLINGER Andreas GER

59 KRAFT Stefan AUT

