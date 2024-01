Tour de Ski oggi, scalata Cermis Val di Fiemme 2024: orari 7 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ne sono rimasti soltanto 83 al Tour de Ski: 53 tra gli uomini e 30 tra le donne. Da una parte Harald Oestberg Amundsen, dall’altra Jessie Diggins: sono loro che guidano prima della scalata di oggi al Cermis, in Val di Fiemme, ed è a loro che sarà difficile togliere il primato, visti i vantaggi di 1’34” e 58″ rispettivamente sul resto della competizione.

Sono Norvegia e Svezia ad aver fatto ampiamente la differenza in questo contesto, con la differenza che è norvegese il leader della parte maschile, mentre di quella femminile le svedesi occupano i posti dal 2° al 4°. Il tutto a causa proprio di una Diggins a tratti spettacolare su tutta la linea. Quanto all’Italia, tra le donne è rimasta ormai solo Caterina Ganz, mentre tra gli uomini, alla fine dei conti, resistono Elia Barp, Simone Daprà, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura.

L’ultima tappa del Tour de Ski 2024, corrispondente alla scalata del Cermis (10 km de facto), sarà visibile in diretta tv per entrambe le competizioni su RaiSport, mentre Eurosport 1 trasmetterà la gara femminile. La diretta streaming sarà assicurata da, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN e RaiSport. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOUR DE SKI OGGI

Domenica 7 gennaio

Ore 14:30 Mass Start Final Climb 10 km tl maschile Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su RaiSport

Ore 15:45 Mass Start Final Climb 10 km tl femminile Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA TOUR DE SKI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (solo gara femminile), RaiSport (entrambe le gare)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (integrale), Sky Go e DAZN (solo gara femminile), RaiPlay (integrale)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI: Elia Barp 29, Simone Daprà 31, Giandomenico Salvadori 37, Paolo Ventura 39

DONNE: Caterina Ganz 23

