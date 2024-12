Sci di fondo, Slind vince la 20 km tc di Davos! Battute Niskanen e Johaug, 19ma Caterina Ganz

Si chiude ufficialmente la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: a Davos, in Svizzera, la 20 km femminile in tecnica classica con partenze ad intervalli premia la norvegese Astrid Oeyre Slind, che precede la finlandese Kerttu Niskanen e l’altra norvegese Therese Johaug, la quale resta leader della graduatoria di specialità.

La detentrice del pettorale giallo di leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, chiude settima e rafforza la propria leadership, mentre in casa Italia ben si comportano Caterina Ganz, 19ma, ed Anna Comarella, 21ma.

Dopo una lunga lotta a tre, nell’ultimo tratto del terzo e decisivo giro da 7158 metri previsti a fare la differenza è la norvegese Astrid Oeyre Slind, che va a vincere in 1.02’38″4, riuscendo a spuntarla sulla finlandese Kerttu Niskanen, seconda a 10″1, e sull’altra norvegese Therese Johaug, che cala nel finale e chiude terza a 13″5.

I distacchi lievitano sensibilmente con il resto delle concorrenti: quarta l’altra finlandese Krista Parmakoski a 41″9, quinta la tedesca Victoria Carl a 59″3, ben oltre il minuto tutte le altre, a partire dall’austriaca Teresa Stadlober, sesta a 1’39″1, seguita dalla statunitense Jessie Diggins, settima a 1’46″5. Oltre i 2′ il resto delle atlete.

Buoni i riscontri in casa azzurra: entrambe le italiane al via non sfigurano, anche se a fine gara i distacchi superano i 4′: 19ma posizione per Caterina Ganz, attardata di 4’02″9, la quale vince il confronto diretto con Anna Comarella, che si attesta al 21° posto a 4’23″2.