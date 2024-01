Tour de Ski oggi, Pursuit Davos 2024: orari 4 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Secondo e ultimo passaggio in Svizzera del Tour de Ski, che prosegue a Davos e comincia a fare rotta verso quella che sarà la Val di Fiemme con il Cermis alla domenica. Prima, però, c’è questa 20 km a inseguimento a tecnica classica.

La classifica presa in considerazione nel caso non è quella della generale dell’evento a tappe, bensì quella che si lega alla sprint disputata ieri e vinta dal francese Lucas Chanavat con Federico Pellegrino terzo in campo maschile. Tra le donne, invece, è di Linn Svahn la partenza da prima in quello che è diventato il suo terreno. Dietro la svedese, però, sarà estremamente determinata Jessie Diggins, perché il Tour de Ski non vuole lasciarselo sfuggire.

Le gare di oggi di Davos del Tour de Ski 2024, saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO TOUR DE SKI 2024 DAVOS OGGI

Mercoledì 3 gennaio

Ore 10:45 20 km inseguimento tc femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 17:00 20 km inseguimento tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

INSEGUIMENTO DAVOS: ITALIANI IN GARA

UOMINI – Federico Pellegrino 3 (+0″16), Martino Carollo 11 (+0″57), Elia Barp 12 (+0’58”), Simone Daprà 30 (+1’10”), Giandomenico Salvadori 49 (+1’14”), Paolo Ventura 61 (+1’18”), Dietmar Noeckler 63 (+1’18”)

DONNE – Federica Sanfilippo 20 (+1″03), Caterina Ganz 24 (+1″05), Anna Comarella 39 (+1’15”)

