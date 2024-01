Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor 2024: squadra azzurra quasi al completo nell’olimpico

Da martedì 20 a domenica 25 febbraio si terranno i Campionati Europei indoor 2024 di tiro con l’arco, primo grande evento della stagione internazionale con in palio le medaglie. La rassegna continentale si svolgerà a Varazdin (Croazia) e per la seconda edizione consecutiva vedrà impegnate ben tre divisioni: olimpico, compound e arco nudo.

Sono 32 in tutto i convocati dell’Italia per gli Europei al coperto, tra categorie senior e giovanili. Fari puntati ovviamente sul ricurvo, anche se sulla distanza dei 18 metri, in cui vedremo all’opera Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Matteo Borsani al maschile ed il collaudato terzetto femminile composto da Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari.

Nel compound sono stati selezionati Marco Bruno, Michea Godano, Valerio Della Stua tra gli uomini e Marcella Tonioli, Elisa Roner, Andrea Nicole Moccia al femminile. Ambizioni importanti anche nel barebow (arco nudo) con Cinzia Noziglia, Alessandra Bigogno, Fabia Rovatti tra le donne e Valter Basteri, Simone Barbieri, Giuseppe Seimandi in campo maschile.

Di seguito la lista completa dei convocati azzurri per gli Europei Indoor 2024 di Varazdin:

CONVOCATI ITALIA EUROPEI INDOOR TIRO CON L’ARCO 2024

Olimpico Maschile

Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Matteo Borsani.

Olimpico Femminile

Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari.

Compound Maschile

Marco Bruno, Michea Godano, Valerio Della Stua.

Compound Femminile

Marcella Tonioli, Elisa Roner, Andrea Nicole Moccia. Riserva a casa Irene Franchini.

Arco Nudo Maschile

Valter Basteri, Simone Barbieri, Giuseppe Seimandi.

Arco Nudo Femminile

Cinzia Noziglia, Alessandra Bigogno, Fabia Rovatti

Olimpico Juniores Maschile

Emiliano Rampon, Riccardo Alfano, Francesco Pernice. Riserva a casa Francesco Zaghis.

Olimpico Juniores Femminile

Lucia Mosna, Ginevra Landi, Chiara Compagno. Riserva a casa Giada Fiorot.

Compound Juniores Maschile

Fabrizio Aloisi, Andrea Marchetti, Lorenzo Gubbini. Riserva a casa Francesco Sterza.

Compound Juniores Femminile

Martina Serafini, Martina Del Duca, Giulia Di Nardo. Riserva a casa Arianna Valent.

Arco Nudo Juniores Maschile

Giulio Locchi.

Arco Nudo Juniores Femminile

Viola Menna.

Foto: Lapresse