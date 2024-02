Tiro con l’arco, Italia regale: vinto il medagliere agli Europei indoor con incetta di podi

Un’Italia a dir poco regale quella che abbiamo ammirato agli Europei di tiro con l’arco di Varazdin (Croazia). Un bottino eccezionale con in tutto 19 medaglie (6 ori, 8 argenti e 5 bronzi), ridotte a 14 non consideranti le discipline dimostrative presenti in questo evento.

Nell’ultima giornata, quella di sabato, sono arrivati sicuramente i segnali più importanti, specie se valutati in ottica Parigi 2024. Nell’arco olimpico gli azzurri si sono resi protagonisti di vittorie straordinarie come quelle di Mauro Nespoli sull’israeliano Shanny, di Tatiana Andreoli sull’ucraina Pavlova e la medaglia di bronzo di Lucilla Boari (colei che era salita sul podio a Tokyo).

Nel ricurvo sono arrivate diverse soddisfazioni per quanto riguarda le prove a squadre: Andreoli, Rebagliati e Boari così come Nespoli, Paolo e Borsani si sono arresi solo in finale all’Ucraina, mettendosi al collo l’argento.

Inoltre, nel compound femminile c’è stato un assoluto dominio italiano con la vittoria da parte di Elisa Roner nel derby in finale contro Andrea Nicole Moccia, mentre nella prova a squadre è arrivato il bronzo a femminile grazie alle stesse Roner, Mocci e Tonioli e il bronzo al maschile con Bruno, Della Stua e Godano. Diverse soddisfazioni anche a livello juniores per una rassegna continentale che ha regalato al Bel Paese la bellezza di 22 finali totali: un vero e proprio passepartout per mostrare il potenziale di questo movimento.