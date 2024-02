Tiro con l’arco, pioggia di medaglie per l’Italia nelle prove a squadre agli Europei indoor 2024!

3 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Va in archivio con un bilancio oltremodo positivo per l’Italia la quarta e penultima giornata dei Campionati Europei indoor 2024 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Varazdin (Croazia). Day-4 riservato a tutte le finali delle prove a squadre tra categorie senior e junior nelle tre divisioni previste in questa edizione della rassegna continentale al coperto: olimpico, compound e arco nudo (o barebow).

Peccato per l’esito negativo delle due sfide più importanti del programma odierno, che vedevano protagonisti i terzetti azzurri dell’olimpico. Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari hanno ceduto in finale all’Ucraina per 1-5 (57-57, 54-59, 58-60), mentre al maschile Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Matteo Borsani si sono arresi per 3-5 (59-56, 57-58, 58-59, 58-58) alla formazione ucraina.

Da registrare sempre nella sessione pomeridiana il beffardo argento del team di compound femminile (Elisa Roner, Marcella Tonioli e Andrea Nicole Moccia) dopo il ko in finale con la Gran Bretagna allo shoot-off, oltre al bronzo della formazione maschile (Marco Bruno, Valerio Della Stua e Michea Godano) e al secondo posto delle azzurre (Chiara Compagno, Ginevra Landi e Lucia Mosna) nell’olimpico a livello junior.

In mattinata l’Italia aveva vinto tutte e quattro le finali disputate, conquistando un bronzo nel compound junior femminile (Martina Del Duca, Giulia Di Nardo e Martina Serafini) oltre a tre medaglie d’oro nel compound U21 maschile (Fabrizio Aloisi, Lorenzo Gubbini e Andrea Marchetti) e con i terzetti dell’arco nudo (Cinzia Noziglia, Fabia Rovatti e Alessandra Bigogno al femminile, Giuseppe Seimandi, Simone Barbieri e Valter Basteri al maschile).