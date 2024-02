Tiro con l’arco, Italia grande protagonista nelle finali individuali degli Europei indoor. In trionfo Nespoli, Andreoli e Roner

L’ultima giornata dei Campionati Europei indoor 2024 di tiro con l’arco ha regalato grandi soddisfazioni all’Italia, protagonista in quasi tutte le finali individuali andate in scena a Varazdin (in Croazia). Le dieci medaglie odierne (3-4-3), che si aggiungono alle nove di ieri ottenute nelle prove a squadre (3-4-2), hanno consentito al Bel Paese di vincere in extremis il medagliere della rassegna continentale al coperto beffando così per un’incollatura l’Ucraina.

La spedizione azzurra ha conquistato in tutto 19 podi (6 ori, 8 argenti e 5 bronzi), che si riducono a 14 (con uno score di 4-5-5) non considerando gli eventi “dimostrativi” presenti nel programma della manifestazione. Gli acuti più importanti della settimana per il movimento nostrano sono giunti proprio nella sessione pomeridiana odierna, con le splendide vittorie nell’olimpico di Mauro Nespoli (6-5 sull’israeliano Itay Shanny) al maschile e di una perfetta Tatiana Andreoli (7-1 all’ucraina Anastasia Pavlova, mettendo a referto dodici “10” consecutivi) al femminile. Da segnalare sempre nel ricurvo il bronzo di Lucilla Boari, che ha battuto 7-1 la slovacca Denisa Barankova.

Passando alla divisione compound, Elisa Roner ha avuto la meglio nel derby italiano contro Andrea Nicole Moccia per 148-145 conquistando il secondo titolo di seguito in un grande evento dopo il recente trionfo alle Finali delle Indoor World Series di Las Vegas. Day-5 in cui sono arrivati anche il bronzo di Ginevra Landi nell’olimpico juniores, il doppio podio italiano nell’arco nudo di Giuseppe Seimandi (argento) e Simone Barbieri (bronzo), l’argento di Cinzia Noziglia nel barebow femminile ed il secondo posto di Giulio Locchi tra gli Under 21 sempre nell’arco nudo.