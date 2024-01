Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo del Cairo: skeet con Rossetti, trap con tante rotazioni

Il primo impegno dell’annata 2024, che culminerà con le Olimpiadi di Parigi: il tiro a volo italiano è pronto a volare alla volta del Cairo, dove si terrà la tappa inaugurale della Coppa del Mondo. Le pedane egiziane accoglieranno tiratori da tutte le parti del globo per un momento di verifica da ritenersi assai importante.

L’Italia, dal canto suo, ha compiuto delle valutazioni, anche relativamente a quanto fatto nella raccolta dei pass olimpici. A proposito di questo, nel trap – dove tutte le carte olimpiche sono state conquistate – si è scelto di portare una squadra con 10 elementi, 5 al maschile e 5 al femminile, non titolari, se non per quanto riguarda Silvana Stanco, che faranno parte dei contest individuali: alcuni di loro da rappresentanti azzurri veri e propri, altri per andare a caccia dei punti necessari per dotarsi di un ranking internazionale in vista dell’anno prossimo.

Nello skeet invece questo discorso è stato riproposto a metà: al maschile infatti, dove manca una carta olimpica, si è scelto di portare Luigi Lodde, che la sua griffe l’ha già messa, ma che vuole stare al passo con la ribalta planetaria, e Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, che vorranno conquistare punti pesanti per il ranking olimpico (nel quale Rossetti è in testa) in attesa degli appuntamenti di qualificazione diretta alle Olimpiadi, mentre al femminile saranno al via tre tiratrici che potranno fare esperienza in Coppa del Mondo, capeggiate da Chiara Di Marziantonio.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

TRAP

Maschile

Marco Correzzola, Valerio Grazini, Matteo Marongiu, Luca Miotto, Diego Valeri

Femminile

Federica Caporuscio, Alessandra Della Valle, Alessia Iezzi, Erica Sessa, Silvana Stanco

SKEET

Maschile

Tammaro Cassandro, Luigi Lodde, Gabriele Rossetti

Femminile

Sara Bongini, Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo

Foto: ISSF