Tiro a volo, Coppa del Mondo: Maruzzo seconda dopo 75 piattelli al Cairo, Di Marziantonio in corsa

Va in archivio la prima parte di qualificazioni in quel del Cairo, città dell’Egitto che ospita la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Nella specialità dello skeet femminile dopo 75 piattelli brilla Martina Maruzzo, al momento seconda in solitaria.

La tiratrice italiana si è resa protagonista di due prime serie impeccabili, entrambe terminate a punteggio pieno. Più imprecisa la terza invece, dove l’atleta ha mancato due colpi, chiudendo dunque con il totale di 73/75.

Meglio di lei solo la statunitense Samantha Simonton, abile a mettere a referto 74/75 sparando in modo perfetto nelle prime due uscite e mancando quindi un solo piattello nella terza. Bene anche la francese Lucie Anastassiou, terza con 72/75.

In corsa poi Chiara Di Marziantonio, al momento nel gruppo del quinto posto con 70/75, score maturato a causa di un inizio complesso, dove sono arrivati solo 22/25, e una fine con due colpi mancanti. Nel mezzo un bottino pieno da 25/25.

Più indietro invece Sara Bongini, attualmente ventottesima con 62/60. Domani, martedì 30 gennaio, alle 7:30 italiane comincerà la seconda parte di qualifiche. La Finale è invece fissata per le 13:10.

Foto: FITAV