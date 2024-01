Tiro a volo, Diego Valeri secondo in Coppa del Mondo a Il Cairo! Valerio Grazini quarto nel trap

Arriva il primo podio per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo: al Cairo, in Egitto, nel trap maschile Diego Valeri è secondo mentre Valerio Grazini chiude quarto nella gara vinta all’ultimo piattello dall’iberico Alberto Fernandez, con il turco Oguzhan Tuzun terzo.

Nella finale la spunta all’ultimo piattello lo spagnolo Alberto Fernandez, che supera Diego Valeri per 42-41, mentre termina terzo il turco Oguzhan Tuzun, eliminato a quota 28/40. Resta ai piedi del podio l’altro azzurro qualificato all’ultimo atto, Valerio Grazini, fuori in quarta posizione con 25/35.

Completano il novero dei sei finalisti l’altro turco Tolga N Tuncer, quinto con 19/30, ed il finlandese Juho Johannes Maekelae, sesto a quota 16/25. Nelle qualificazioni 24° posto per Marco Correzzola, in gara solo per il ranking, con 116/125, 46ma piazza per Luca Miotto, con 114, e 52ma posizione per Matteo Marongiu, anch’egli in gara solo per il ranking, a quota 113.

Foto: ISSF / Marco Dalla Dea