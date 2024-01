Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2024: Alessandra Perilli terza nel trap, azzurre fuori dalla finale

Podio per la sammarinese Alessandra Perilli, terza nel trap femminile della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo: al Cairo, in Egitto, vince la kazaka Mariya Dmitriyenko davanti alla spagnola Fatima Galvez, mentre restano fuori dalla finale tutte le azzurre in gara.

Nell’ultimo atto il duello conclusivo premia, all’ultimo piattello, la kazaka Mariya Dmitriyenko, che supera la spagnola Fatima Galvez per 40-39, mentre viene eliminata a dieci piattelli dal termine in terza posizione la sammarinese Alessandra Perilli, fuori con 32/40.

Quarta posizione per la turca Rumeysa Pelin Kaya, out con 27/35, mentre viene eliminata in quinta piazza la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, fuori a quota 21/30, infine esce di scena al sesto posto la polacca Sandra Bernal, eliminata con 15/25.

Nelle qualificazioni aveva chiuso al primo posto Erica Sessa con 116/125, ma l’azzurra era in gara solo per il ranking, quindi senza diritto d’accesso in finale, mentre Silvana Stanco era giunta 12ma con 111. Alessandra Della Valle, 17ma ed in gara solo per il ranking, aveva chiuso proprio davanti ad Alessia Iezzi, 18ma, con entrambe le azzurre a quota 109, infine si era classificata 33ma Federica Caporuscio con 102.

