Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo 2024: Diego Valeri e Valerio Grazini in corsa per la finale nel trap

Nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, scattata oggi al Cairo, in Egitto, ben figurano gli azzurri del trap, con due tiratori italiani, Diego Valeri e Valerio Grazini, in corsa per la finale dopo tre serie di qualificazione, mentre è più attardato Luca Miotto. In gara solo per il ranking Marco Correzzola e Matteo Marongiu.

Dopo la prima giornata delle qualificazioni, nella quale sono andate in scena tre serie delle cinque complessive, risulta essere solitario in testa il turco Tolga N Tuncer con 74/75, mentre nel gruppo di 5 tiratori al secondo posto a quota 73/75, ci sono due azzurri, Diego Valeri e Valerio Grazini.

Con loro anche il ceco Pavel Vanek, il croato Josip Glasnovic e lo statunitense Logan Joseph Lucas, ma quest’ultimo è in gara solo per il ranking, dunque non potrà avere accesso alla finale. A quota 72/75 il settimo posto è condiviso dal turco Oguzhan Tuzun, dallo slovacco Adrian Drobny e dall’iberico Alberto Fernandez.

Non potranno accedere all’ultimo atto Marco Correzzola, nel gruppetto di otto atleti al 17° posto con 71/75, e Luca Miotto, nella pattuglia di quindici tiratori al 35° posto con 68/75, infine è ormai irrimediabilmente staccato Matteo Marongiu, al 50° posto in coabitazione con altri 10 colleghi a quota 67/75.

QUALIFICAZIONI TRA MASCHILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1874 TUNCER N Tolga TUR 24 25 25 74 Target view

2 1462 VALERI Diego ITA 23 25 25 73 Target view

3 1924 LUCAS Logan Joseph USA 24 24 25 73 RPO Target view

4 1446 GRAZINI Valerio ITA 25 24 24 73 Target view

5 1170 VANEK Pavel CZE 25 25 23 73 Target view

6 1125 GLASNOVIC Josip CRO 25 25 23 73 Target view

7 1875 TUZUN Oguzhan TUR 23 24 25 72 Target view

8 1813 DROBNY Adrian SVK 24 23 25 72 Target view

9 1162 PALACKY Jan CZE 24 24 24 72 RPO Target view

10 1238 FERNANDEZ Alberto ESP 24 25 23 72 Target view

11 1124 GLASNOVIC Anton CRO 22 24 25 71 Target view

12 1107 QI Ying CHN 23 24 24 71 Target view

13 1017 WILLETT James AUS 24 24 23 71 Target view

14 1256 MAEKELAE Juho Johannes FIN 25 23 23 71 Target view

15 1692 BRUNO FARIA Jose Manuel POR 25 23 23 71 Target view

16 1715 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 24 25 22 71 Target view

17 1407 SANDHU Zoravar Singh IND 25 21 24 70 Target view

18 1273 BOURGUE Clement FRA 22 25 23 70 Target view

19 1691 AZEVEDO Joao POR 23 24 23 70 Target view

20 1211 KAMAR Ahmed EGY 24 23 23 70 Target view

21 1440 CORREZZOLA Marco ITA 24 23 23 70 RPO Target view

22 1216 MEHELBA Abdel Aziz EGY 25 22 23 70 Target view

23 1706 ABUSHARIB Saeed QAT 23 25 22 70 Target view

24 1050 PEETERS Yannick BEL 25 23 22 70 Target view

25 1391 LAKSHAY Lakshay IND 22 22 25 69 RPO Target view

26 1633 SCIBERRAS Nico MLT 21 24 24 69 Target view

27 1267 AGEZ Thomas FRA 22 23 24 69 RPO Target view

28 1923 INMAN Seth USA 24 21 24 69 Target view

29 1605 MESFIOUI Yahya MAR 23 23 23 69 Target view

30 1158 LIPTAK Jiri CZE 23 23 23 69 Target view

31 1576 MEQLAD Naser KUW 24 22 23 69 Target view

32 1694 RODRIGUES Armelim Filipe POR 23 24 22 69 Target view

33 1682 PASIERBSKI Tomasz POL 23 24 22 69 Target view

34 1489 KOLOMOYETS Maxim KAZ 25 22 22 69 Target view

35 1419 TONDAIMAN Prithviraj IND 21 23 24 68 Target view

36 1332 LOEW Andreas GER 21 23 24 68 Target view

37 1255 LAAKSO Jukka FIN 21 23 24 68 Target view

38 1574 ALRASHIDI Talal KUW 23 21 24 68 Target view

39 1645 LILLERUD Ruben NOR 23 21 24 68 Target view

40 1303 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 23 21 24 68 Target view

41 1772 BERTI Gian Marco SMR 21 24 23 68 Target view

42 1559 ALMUTAIRI Fahad Makin A KSA 21 24 23 68 Target view

43 1729 TIGANESCU Francesco-Alessandro ROU 21 24 23 68 Target view

44 1756 BLAZINSEK Tomaz SLO 22 23 23 68 Target view

45 1614 OROZCO DIAZ Jorge Martin MEX 23 22 23 68 Target view

46 1602 EL HAMRI Toufik MAR 23 22 23 68 RPO Target view

47 1815 MARINOV Filip SVK 23 22 23 68 Target view

48 1240 GARCIA Andres ESP 24 21 23 68 Target view

49 1453 MIOTTO Luca ITA 23 24 21 68 Target view

50 1603 HAFFARI Driss MAR 21 22 24 67 Target view

51 1632 GALEA James MLT 22 21 24 67 Target view

52 1450 MARONGIU Matteo ITA 22 23 22 67 RPO Target view

53 1281 GUERRERO Sebastien FRA 22 23 22 67 Target view

54 1244 MARTINEZ TORRES Adria ESP 22 23 22 67 RPO Target view

55 1717 AL RUMAIHI Mohammed QAT 23 22 22 67 Target view

56 1230 ZAHER Ahmed EGY 21 25 21 67 Target view

57 1922 HINTON William USA 23 23 21 67 Target view

58 1921 HALDEMAN Derek USA 23 23 21 67 Target view

59 1128 RAVALICO Francesco CRO 24 22 21 67 Target view

60 1095 KIRILOV Marin BUL 24 23 20 67 Target view

61 1571 AL FAIHAN Abdulrahman KUW 21 22 23 66 Target view

62 1156 KOSTELECKY David CZE 23 20 23 66 Target view

63 1950 MARTINEZ Leonel VEN 21 23 22 66 Target view

64 1204 EZZELDIN Amr EGY 22 22 22 66 RPO Target view

65 1384 KAPOOR Vivaan IND 22 22 22 66 RPO Target view

66 1630 CHETCUTI Gianluca MLT 20 21 24 65 Target view

67 1761 MACEK Bostjan SLO 23 19 23 65 Target view

68 1766 VATOVEC Denis SLO 22 21 22 65 Target view

69 1241 GARCIA Joan ESP 20 24 21 65 Target view

70 1604 LAKHOUIL Yassine MAR 21 23 21 65 Target view

71 1049 NOTEBAERT Onofre Paul BEL 22 22 21 65 Target view

72 1394 MENDIRATTA Bhowneesh IND 23 22 20 65 Target view

73 1340 PIGORSCH Paul GER 24 22 19 65 Target view

74 1259 PIRTTISALO Eemil FIN 20 19 25 64 Target view

75 1493 MOISSEYEV Nikita KAZ 21 20 23 64 RPO Target view

76 1711 AL HEMAIDI Nasser Ali QAT 22 20 22 64 RPO Target view

77 1719 KHEJAIM Mohammed Ali J D QAT 21 22 21 64 RPO Target view

78 1167 STEPAN Vladimir CZE 21 22 21 64 RPO Target view

79 1679 KOWALCZYK Piotr POL 23 20 21 64 Target view

80 1051 TILMANT Jean-Marc Alain M BEL 22 22 20 64 Target view

81 1068 MUNARETTO Emanuel BRA 23 24 17 64 Target view

82 1306 HEADING Aaron GBR 22 20 21 63 Target view

83 1819 SLAMKA Michal SVK 22 20 21 63 RPO Target view

84 1490 KONCHENKO Bogdan KAZ 21 22 20 63 Target view

85 1781 DANGUBIC Marko SRB 23 19 20 62 Target view

86 1284 ICHARD Damien FRA 22 21 19 62 Target view

87 1483 CHIKULAYEV Artyom KAZ 19 23 19 61 Target view

88 1764 SFILIGOJ Zan SLO 18 20 22 60 RPO Target view

89 1235 ASHOUR Youssef EGY 22 17 21 60 RPO Target view

90 1763 ROLIH Sandi SLO 20 21 19 60 RPO Target view

91 1313 SCOTT Steven GBR 23 17 19 59 Target view

92 1818 PRAJ Filip SVK 20 21 18 59 Target view

93 1894 BILKO Oleksandr UKR 20 17 19 56 Target view

94 1562 ALSHEBANI Bander Eid F KSA 20 19 17 56 Target view

95 1882 ALBLOOSHI Saeed Sultan Ali Mohammed UAE 17 20 18 55 Target view

96 1066 LUSTOZA Leonardo BRA 20 18 17 55 Target view

97 1243 LOPEZ DIAZ Adrian ESP 16 23 16 55 RPO Target view

98 1779 BASTA Nebojsa SRB 19 21 15 55 Target view

99 1887 DHAFER Khaled UAE 19 18 17 54 RPO Target view

100 1843 HONGCHINTAKUL Jintapat THA 18 17 18 53 Target view

101 1883 ALMANSOORI Mubarak UAE 18 18 14 50 Target view

102 1780 BULIC Slobodan SRB 15 16 16 47 RPO Target view

103 1785 VAZIC Aleksandar SRB 16 13 16 45 Target view

104 1884 ALSHAMSY Saif UAE 18 18 36

Foto: ISSF_Marco Dalla Dea