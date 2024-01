Tennistavolo, Europei U21: eliminazione per Puppo e Giovannetti, Arlia allo spareggio per gli ottavi

Seconda giornata degli Europei under 21 di tennistavolo in quel di Skopje (Macedonia del Nord). Prosegue la fase a gironi per quanto riguarda i singolari maschili e femminili e sono cominciati anche i tabelloni a eliminazione diretta per quanto riguarda il doppio.

Purtroppo sono stati eliminati al maschile Andrea Puppo e Tommaso Giovannetti. Puppo nel gruppo E ha perso per 4-1 (5-11, 4-11, 6-11, 11-7, 4-11) contro il rumeno Darius Movileanu e per 4-3 (4-11, 13-15, 11-7, 13-11, 11-9, 9-11, 8-11) all’austriaco Andre Pierre Kases e la sfida di domani alle 13,30 al tavolo 1 contro il tedesco Andre Bertelsmeier non sarà rilevante ai fini di una qualificazione già sfumata. Puppo che invece è andato avanti in doppio con il portoghese Abiodun, battendo per 3-0 (11-7, 12-10, 11-7) la coppia composta da Vovk Petrovski e Palusek.

Giovannetti nel gruppo G ha perso per 4-3 (8-11, 12-10, 9-11, 12-10, 3-11, 11-8, 10-12) nel confronto con lo spagnolo Daniel Berzosa e per 4-0 (8-11, 9-11, 2-11, 10-12) contro il francese Thibault Poret e anche per lui sarà ininfluente l’incontro di domani alle 13,30 al tavolo 5 contro l’inglese Connor Green.

Ancora speranze di passaggio agli ottavi di finale per quanto riguarda Nicole Arlia, testa di serie numero 3. L’azzurra nel Gruppo 2 ha battuto per 4-0 (14-12, 11-8, 11-8, 11-4) la tedesca Josephina Neumann e ha invece ceduto per 4-1 (11-13, 11-5, 9-11, 9-11, 6-11) alla romena Luciana Mitrofan. Domani alle ore 11 al tavolo 4 sarà una sorta di spareggio contro la francese Elise Pujol per approdare agli ottavi di finale.

