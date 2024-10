Tennistavolo, bene gli azzurri nei gironi preliminari dei singolari agli Europei. Mutti/Vivarelli ai sedicesimi nel misto

Sono scattati a Linz, in Austria, gli Europei individuali 2024 di tennistavolo: prima giornata di gare riservata ai turni preliminari del doppio misto ed alla prima parte della fase a gironi dei tornei di singolare, sia maschile che femminile.

Nel doppio misto era già ammessa al tabellone principale la coppia azzurra John Oyebode/Gaia Monfardini, raggiunta nel main draw dopo le qualificazioni da Matteo Mutti/Debora Vivarelli: gli italiani hanno battuto nel primo turno preliminare i norvegesi Borgar Haug/Martine Toftaker per 3-2 (11-9, 8-11, 3-11, 11-7, 14-12), e nel secondo i cechi Jan Valenta/Hanka Kodetova, ancora per 3-2 (8-11, 11-9, 11-13, 11-3, 11-8), approdando così ai sedicesimi.

Nel singolare maschile doppie vittorie nel Gruppo 11 per Matteo Mutti, che ha superato dapprima il sammarinese Mattias Mongiusti per 3-0 (15-13, 11-7, 11-4) e poi ha piegato il danese Thor Christensen (Danimarca) per 3-2 (11-5, 12-10, 4-11, 10-12, 12-10), e nel Gruppo 25 per John Oyebode, che prima ha regolato l’estone Madis Moos per 3-0 (11-9, 11-5, 11-5) e poi l’ha spuntata sull’iberico Juan Perez per 3-2 (10-12, 11-8, 11-5, 7-11, 11-7), mentre nel Gruppo 17 è stato sconfitto Andrea Puppo, che ha ceduto all’ucraino Yaroslav Zhmudenko per 2-3 (13-11, 7-11, 11-9, 5-11, 7-11).

Nel singolare femminile, con le azzurre Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli già ammesse al tabellone principale, nei gironi sono arrivate due affermazioni sia per Gaia Monfardini, che nel Gruppo 13 ha superato l’estone Vitalia Reinol per 3-0 (11-3, 11-9, 11-5) e la finlandese Marina Donner sempre per 3-0 (15-13, 11-5, 11-4), sia per Nicole Arlia, che nel Gruppo 23 ha battuto la lituana Eivile Abramaviciute per 3-0 (11-5, 13-11, 11-8) e la finlandese Ramona Maarit Betz per 3-1 (11-9, 11-2, 5-11, 12-10), mentre è incappata in due battute d’arresto Miriam Carnovale, che nel Gruppo 7 è caduta contro l’ellenica Elisabet Terpou per 1-3 (3-11, 11-7, 10-12, 7-11) e contro l’elvetica Rachel Moret per 0-3 (8-11, 8-11, 9-11).

RISULTATI EUROPEI DI TENNISTAVOLO

Martedì 15 ottobre

SINGOLARE MASCHILE

Gruppo 11

Matteo Mutti-Mattias Mongiusti (San Marino) 3-0 (15-13, 11-7, 11-4)

Matteo Mutti-Thor Christensen (Danimarca) 3-2 (11-5, 12-10, 4-11, 10-12, 12-10)

Gruppo 17

Andrea Puppo-Yaroslav Zhmudenko (Ucraina) 2-3 (13-11, 7-11, 11-9, 5-11, 7-11)

Gruppo 25

John Oyebode-Madis Moos (Estonia) 3-0 (11-9, 11-5, 11-5)

John Oyebode-Juan Perez (Spagna) 3-2 (10-12, 11-8, 11-5, 7-11, 11-7)

SINGOLARE FEMMINILE

Gruppo 7

Miriam Carnovale-Elisabet Terpou (Grecia) 1-3 (3-11, 11-7, 10-12, 7-11)

Miriam Carnovale-Rachel Moret (Svizzera) 0-3 (8-11, 8-11, 9-11)

Gruppo 13

Gaia Monfardini-Vitalia Reinol (Estonia) 3-0 (11-3, 11-9, 11-5)

Gaia Monfardini-Marina Donner (Finlandia) 3-0 (15-13, 11-5, 11-4)

Gruppo 23

Nicole Arlia-Eivile Abramaviciute (Lituania) 3-0 (11-5, 13-11, 11-8)

Nicole Arlia-Ramona Maarit Betz (Finlandia) 3-1 (11-9, 11-2, 5-11, 12-10)

DOPPIO MISTO

Primo turno preliminare

Matteo Mutti/Debora Vivarelli-Borgar Haug/Martine Toftaker (Norvegia) 3-2 (11-9, 8-11, 3-11, 11-7, 14-12)

Secondo turno preliminare

Matteo Mutti/Debora Vivarelli-Jan Valenta/Hanka Kodetova (Cechia) 3-2 (8-11, 11-9, 11-13, 11-3, 11-8)