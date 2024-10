Tennistavolo, Arlia e Monfardini raggiungono Piccolin e Vivarelli nel tabellone principale di singolare agli Europei

Proseguono a Linz, in Austria, gli Europei individuali 2024 di tennistavolo: seconda giornata di gare riservata alla conclusione dei gironi di qualificazione ed alla disputa del turno preliminare di singolare e dei turni di qualificazione dei doppi di genere, e dei sedicesimi del tabellone principale di doppio misto.

Nel singolare femminile le azzurre Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli, già ammesse al tabellone principale, vengono raggiunte da Gaia Monfardini e Nicole Arlia. Gaia Monfardini nel Gruppo 13 regola Anastasia Sterner (Austria) per 3-1 (-6, 8, 3, 6) e va al main draw, mentre Nicole Arlia nel Gruppo 23 liquida Silvia Coll (Spagna) per 3-0 (6, 3, 9) e poi nel primo turno preliminare regola Elisavet Terpou (Grecia) per 3-1 (2, 8, -9, 7) per poter accedere ai trentaduesimi di finale.

Nel singolare maschile i tre azzurri in gara mancano l’accesso al tabellone principale. Andrea Puppo nel Gruppo 17 liquida Arturs Spalis (Lettonia) 3-0 (4, 7, 5) e supera i gironi di qualificazione, ma nel primo turno preliminare cede a Tiago Abiodun (Portogallo) per 1-3 (-9, -6, 6, -5), così come lo stesso ostacolo si rivela insormontabile sia per Matteo Mutti, che viene battuto da Filip Zeljko (Croazia) per 2-3 (3, -14, -8, 8, -6), sia per John Oyebode, che viene eliminato da Adam Szudi (Ungheria) per 2-3 (-9, 9, -5, 9, -5).

Nel doppio misto i sedicesimi del tabellone principale sono fatali sia alla coppia azzurra numero 14 del seeding, formata da John Oyebode/Gaia Monfardini, eliminata da Andre Bertelsmeier/Mia Griesel (Germania), vittoriosi per 1-3 (8, -5, -15, -8), sia per la coppia italiana composta da Matteo Mutti/Debora Vivarelli, superati da Liam Pitchford/Anna Hursey (Inghilterra/Galles), accreditati della 16ma testa di serie, per 1-3 (-9, 5, -10, -7).

Nel doppio maschile supera il secondo turno di qualificazione ed accede al tabellone principale l’unica coppia azzurra in gara, composta da Matteo Mutti/Andrea Puppo, che liquida Olegs Kartuzovs/Aleksandrs Maskalonoks (Lettonia) per 3-0 (6, 3, 2) e va ai sedicesimi di finale del main draw.

Nel doppio femminile disco verde per tutte le azzurre in gara, che approdano ai sedicesimi. Nel secondo turno di qualificazione Gaia Monfardini e Rachel Moret (Svizzera) liquidano Elinor Davidov/Sabina Musajeva (Israele/Lettonia) per 3-0 (5, 8, 6), mentre Nicole Arlia e Giorgia Piccolin regolano Elvira Fiona Rad/Ramona Maarit Betz (Spagna/Finlandia) per 3-1 (-8, 5, 6, 11), infine Debora Vivarelli e Tin-Tin Ho (Inghilterra) superano Jocefina Haagensen/Maja Hansen (Danimarca) per 3-1 (7, 6, -10, 2).

RISULTATI EUROPEI DI TENNISTAVOLO

Mercoledì 16 ottobre

SPECIALITA’ OLIMPICHE

SINGOLARE MASCHILE

Gironi di qualificazione

Gruppo 17

Andrea Puppo-Arturs Spalis (Lettonia) 3-0 (4, 7, 5)

Primo turno preliminare

Matteo Mutti-Filip Zeljko (Croazia) 2-3 (3, -14, -8, 8, -6)

Andrea Puppo-Tiago Abiodun (Portogallo) 1-3 (-9, -6, 6, -5)

John Oyebode-Adam Szudi (Ungheria) 2-3 (-9, 9, -5, 9, -5)



SINGOLARE FEMMINILE

Gironi di qualificazione

Gruppo 13

Gaia Monfardini-Anastasia Sterner (Austria) 3-1 (-6, 8, 3, 6)

Gruppo 23

Nicole Arlia-Silvia Coll (Spagna) 3-0 (6, 3, 9)

Primo turno preliminare

Nicole Arlia-Elisavet Terpou (Grecia) 3-1 (2, 8, -9, 7)

DOPPIO MISTO

Sedicesimi di finale

John Oyebode/Gaia Monfardini (14)-Andre Bertelsmeier/Mia Griesel (Germania) 1-3 (8, -5, -15, -8)

Matteo Mutti/Debora Vivarelli-Liam Pitchford/Anna Hursey (16) (Inghilterra/Galles) 1-3 (-9, 5, -10, -7)

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

DOPPIO MASCHILE

Secondo turno di qualificazione

Matteo Mutti/Andrea Puppo-Olegs Kartuzovs/Aleksandrs Maskalonoks (Lettonia) 3-0 (6, 3, 2)

DOPPIO FEMMINILE

Secondo turno di qualificazione

Gaia Monfardini/Rachel Moret (Svizzera)-Elinor Davidov/Sabina Musajeva (Israele/Lettonia) 3-0 (5, 8, 6)

Nicole Arlia/Giorgia Piccolin-Elvira Fiona Rad/Ramona Maarit Betz (Spagna/Finlandia) 3-1 (-8, 5, 6, 11)

Tin-Tin Ho (Inghilterra)/Debora Vivarelli-Jocefina Haagensen/Maja Hansen (Danimarca) 3-1 (7, 6, -10, 2)