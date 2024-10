Tennistavolo, l’Italia saluta gli Europei di Linz: eliminati tutti gli azzurri ancora in gara

L’Italia saluta Linz, in Austria, sede degli Europei individuali 2024 di tennistavolo: nella quarta giornata di gare, infatti, vengono eliminati tutti gli azzurri ancora in corsa nel singolare femminile e nei doppi di genere, infine vengono assegnate le medaglie nel doppio misto.

Nei sedicesimi di finale del singolare femminile vengono sconfitte sia Giorgia Piccolin, numero 12 del seeding, che nella scorsa edizione si era spinta fino ai quarti, battuta dalla romena Andreea Dragoman, numero 27 del tabellone, che si impone per 1-4 (9, -6, -10, -7, -5), sia la qualificata Gaia Monfardini, la quale sfiora il colpaccio contro la tedesca Nina Mittelham, vicecampionessa continentale uscente ed accreditata della quarta testa di serie, cedendo per 3-4 (6, 8, -14, -9, -7, 6, -6).

Negli ottavi di finale del doppio maschile i qualificati Matteo Mutti/Andrea Puppo cedono il passo agli svedesi Truls Moregard/Anton Kallberg, coppia numero 2 del seeding, vittoriosi per 0-3 (-3, -7, -8), mentre negli ottavi di finale del doppio femminile le qualificate Gaia Monfardini e Rachel Moret (Svizzera) vengono eliminate dalla coppia numero 1 del tabellone, composta dalla romena Adina Diaconu e dall’iberica Maria Xiao, che si impongono per 0-3 (-6, -6, -1).

Viene infine assegnato il titolo nel doppio misto, che va agli spagnoli Alvaro Robles/Maria Xiao, terza coppia del seeding, che regola in finale gli austriaci Robert Gardos/Sofia Polcanova, accreditati della quarta testa di serie, con lo score di 3-0 (8, 9, 10). Medaglie di bronzo per i qualificati tedeschi Patrick Franziska/Annett Kaufmann e per i francesi Simon Gauzy/Prithika Pavade, coppia numero 13 del tabellone.

RISULTATI EUROPEI DI TENNISTAVOLO

Venerdì 18 ottobre

SPECIALITA’ OLIMPICHE

SINGOLARE FEMMINILE

Sedicesimi di finale

Giorgia Piccolin (Italia, 12)-Andreea Dragoman (Romania, 27) 1-4 (9, -6, -10, -7, -5)

Gaia Monfardini (Italia, Q)-Nina Mittelham (Germania, 4) 3-4 (6, 8, -14, -9, -7, 6, -6)

DOPPIO MISTO

Finale

Alvaro Robles/Maria Xiao (Spagna, 3)-Robert Gardos/Sofia Polcanova (Austria, 4) 3-0 (8, 9, 10)

Semifinali

Robert Gardos/Sofia Polcanova (Austria,4)-Patrick Franziska/Annett Kaufmann (Germania,Q) 3-2 (8, -10, -12, 9, 14)

Simon Gauzy/Prithika Pavade (Francia, 13)-Alvaro Robles/Maria Xiao (Spagna, 3) 1-3 (-8, -5, 9, -9)

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

DOPPIO MASCHILE

Ottavi di finale

Matteo Mutti/Andrea Puppo (Italia, Q)-Truls Moregard/Anton Kallberg (Svezia, 2) 0-3 (-3, -7, -8)

DOPPIO FEMMINILE

Ottavi di finale

Gaia Monfardini/Rachel Moret(Italia/Svizzera,Q)-Adina Diaconu/Maria Xiao(Romania/Spagna,1) 0-3 (-6, -6, -1)