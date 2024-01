Tennis, Juncheng Shang riceve la wild-card per gli Australian Open. Promessa cinese attesa da Tiafoe

Juncheng Shang ha ricevuto una wild-card per gli Australian Open. Il tennista cinese ha convinto gli organizzatori del primo Slam della stagione, che scatterà domenica 14 gennaio, a offrirgli un biglietto per l’accesso diretto al tabellone principale senza dover passare dalle qualificazioni. Il 18enne, attualmente al 165mo del ranking ATP virtuale, ha staccato il biglietto per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong dopo aver sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp e domani tornerà in campo sul cemento cinese per fronteggiare lo statunitense Frances Tiafoe.

Juncheng Shang fa base in Florida, presso la IMG Academy, ed è conosciuto con il soprannome di Jerry. Gli addetti ai lavori parlano bene di questo prospetto già da diversi anni, viene da una famiglia di sportivi (la mamma è stata campionessa nazionale di tennistavolo, il padre era un calciatore professionista) e il suo gioco risulta particolarmente veloce. Agli Australian Open 2023 si spinse fino al secondo turno, dopo aver superato le qualificazioni, dove venne sconfitto da Tiafoe.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...