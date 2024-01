Tennis, il cammino di Matteo Arnaldi riprenderà da Delray Beach

Per Matteo Arnaldi è già tempo di pensare al post Australian Open. La sua avventura al Melbourne Park si è interrotta al secondo turno, con Alex De Minaur che gli ha inferto una sonora lezione. Il ventiduenne nato a Sanremo ha già progettato il suo prossimo futuro, iscrivendosi al torneo di Delray Beach.

Arnaldi risulta al momento come il quinto giocatore in tabellone, preceduto da tre giocatori presenti nella top 20 mondiale e al momento ancora in lizza per l’Australian Open: parliamo di Taylor Fritz (vincitore lo scorso anno), Tommy Paul ed Adrian Mannarino. Avanti all’azzurro anche Daniel Evans.

Nel tabellone sul cemento statunitense sono al momento presenti altri giocatori interessanti, come l’australiano Jason Thompson, il serbo Miomir Kecmanovic, che difende i punti della finale dello scorso anno, i giapponesi Taro Daniel e Yoshihito Nishioka e gli statunitensi Mackenzie McDonald e J.J. Wolf. Oltre a loro, anche il cinese Juncheng Shang.

In questo momento, senza cancellazioni, Arnaldi sarebbe la quinta testa di serie del tabellone, venendo dunque favorito nel tabellone principale da un sorteggio favorevole al primo turno. Nel caso di forfait di uno dei giocatori avanti a lui, l’azzurro entrerebbe tra i primi quattro e avrebbe così la possibilità di usufruire di un bye.

Foto: IPA Sport