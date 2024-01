ATP Hong Kong 2023, Rublev sconfigge Ruusuvuori in due set e conquista il titolo

Tutto secondo pronostici nella finale dell’ATP 250 di Hong Kong 2024. Il russo Andrey Rublev (testa di serie n.1) dimostra la sua maggiore qualità e batte il finlandese Emil Ruusuvuori con un doppio 6-4 in un’ora e 18 minuti. Per il classe 1997 si tratta del 15° titolo vinto in carriera nel circuito ATP.

Pronti, via e Rublev ha già due possibilità per ottenere il break. Ruusuvuori però reagisce sul 15-40 e con quattro punti di fila si prende il primo game. Il set prosegue poi con equilibrio per alcuni giochi, ossia fino a quando nel settimo game il russo alza nuovamente il ritmo in risposta e riesce a strappare il servizio al suo avversario, salendo dunque sul 4-3 nel punteggio. Subito dopo Rublev conferma il break di vantaggio, portandosi sul 5-3, e successivamente nel nono game il classe 1997 si procura i primi due set point. Ruusuvuori non ci sta e riesce ad annullarli prima di andare sul 4-5, ma poi nel decimo game la testa di serie numero 1 non trema e chiude il parziale per 6-4 al quinto set point complessivo, dopo aver cancellato una palla break.

Il secondo set comincia con molto equilibrio: entrambi i tennisti tengono agilmente i propri turni di servizio e si arriva velocemente sul 4-4 senza possibilità d’allungo. Poi Ruusuvuori ha un passaggio a vuoto e Rublev ci mette un attimo per sfruttare l’occasione e prendersi il break (lasciando l’avversario a zero) che vale il 5-4. È l’allungo decisivo: nel decimo gioco il russo tiene agilmente il servizio e pone dunque fine al match con il secondo 6-4.

STATISTICHE – Pesano molto le 2 palle break (su 7) convertite da Rublev (contro le 0/1 trasformate da Ruusuvuori) e anche la grande percentuale di punti vinti con la seconda dal russo (78% contro il 52% del suo avversario). Abbastanza simile invece il confronto per quanto riguarda i punti vinti con la prima in campo: 73% per il classe 1997 e 67% per il finlandese.

Foto: LaPresse

