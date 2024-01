Tennis, Coleman Wong: “Obiettivo top 100 e Olimpiadi”. L’avversario di Lorenzo Musetti tra presente e futuro

Coleman Wong è colui che attraverserà il cammino di Lorenzo Musetti nel primo incontro del 2024. Il toscano, dunque, avrà davanti una wild card di Hong Kong, che da junior ha raccolto discreti, anche se non eccezionali, risultati. Classe 2004, ha vinto due Slam junior in doppio e ora cerca di farsi largo in singolare.

Così si è espresso Wong ai microfoni dell’ATP in merito al fatto di giocare dove ha iniziato a 5 anni: “Questo è super emozionante. Sono cresciuto vedendo questi giocatori in tv: Rublev, Cilic, Khachanov e gli altri. Sono molto emozionato di poter giocare qui e tentare di vincere partite“. Sull’ITF di Hong Kong recentemente vinto: “Quel torneo mi ha un po’ cambiato nella mentalità. Ho iniziato a comprendere di più il gioco. Ho sentito che crescevo e maturavo per mentalità“.

Ancora sull’importanza dei tornei che portano verso l’alto livello: “Giocare i Challenger mi ha fatto bene. Bisogna vincere tre-quattro partite molto intense per arrivare in finale. A Shenzhen ho fatto un gran risultato arrivando alla mia prima. Ho battuto il francese Terence Atmane, che era nei migliori 120 del mondo. Settimana da pazzi“.

Non mancano le parole sulla Rafa Nadal Academy, dove si allena: “Certo, è difficile perché sono molto lontano da casa. Mi piace sempre tornare. Sento che è buono per il mio sviluppo, specialmente in questo momento della mia carriera. Sto facendo la transizione da junior a professionista. Ho bisogno di molta esperienza. Devo allenarmi molto perché ho molto da migliorare; è molto importante, specie quando ci sono tanti giocatori a un livello superiore. Nell’accademia ci sono molti top 100, e ovviamente anche Rafa“. E sugli obiettivi per la stagione: “Mi piacerebbe giocare tutti gli Slam. Devo arrivare attorno al 230° posto per le qualificazioni. La mia meta è la top 100 e, perché no, andare alle Olimpiadi“.

Foto: ChinaImages/Sipa USA – IPA Sport

