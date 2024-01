Tabellone WTA Adelaide 2024: Jasmine Paolini in zona Rybakina, al via gran parte delle migliori

Seconda e ultima settimana di tornei pre-Australian Open al via già a partire da domani in quel dell’Australia. Ad Adelaide va in scena il più forte dei due tornei programmati, il WTA 500 locale (complice anche il fatto che i 250 sono stati depotenziati fino all’inverosimile da mosse forse scarsamente accorte dell’organizzazione professionistica).

Un’unica italiana al via, Jasmine Paolini, anche al netto dell’uscita di scena prematura (e senza gloria) di Camila Giorgi nelle qualificazioni. La toscana sfiderà proprio una giocatrice proveniente dal tabellone cadetto, ma il vero problema è chi troverà eventualmente al secondo turno: la kazaka Elena Rybakina, che arriva da un ottimo torneo a Brisbane. In breve, non sarà facile contro colei che corre per il numero 3 del mondo e, oltretutto, già mostra d’essere in forma.

Un numero importante delle migliori è al via, e questo lo si nota anche nel livello di determinati primi turni. Per esempio, Kerber-Kasatkina è qualcosa che si lascerà senza dubbio vedere, così come Tomljanovic-Pliskova. E la battaglia Tomljanovic-Kerber in United Cup ha dato ancora maggior credito a questo tipo di situazione.

Dal 2020 questo evento aveva avuto una storia particolare, seppur breve: si è infatti ritrovato, complici i tanti cambiamenti di calendario e il periodo post-Covid, ad avere per due volte un doppio svolgimento nello stesso anno, e solo in questo 2024 si torna ad avere un unico evento. Nell’albo d’oro i nomi sono pesanti: Barty (due volte), Swiatek, Keys, Sabalenka e Bencic.

TABELLONE WTA 500 ADELAIDE 2024

Rybakina (KAZ) [1]-Bye

Paolini (ITA)-Qualificata

Linette (POL)-Alexandrova

Qualificata-Kudermetova [8]

Vondrousova (CZE) [3]-Qualificata

Kalinina (UKR)-Kostyuk (UKR)

Preston (AUS) [WC]-Garcia (FRA)

Cirstea (ROU)-Ostapenko (LAT) [6]

Samsonova [7]-Siegemund (GER) [SE]

Potapova-Tsurenko (UKR)

Kerber (GER)-Kasatkina

Qualificata-Krejcikova (CZE) [4]

Haddad Maia (BRA) [5]-Qualificata

Tomljanovic (AUS) [WC]-Pliskova (CZE) [WC]

Badosa (ESP) [WC]-Qualificata

Bye-Pegula (USA) [2]

Foto: LaPresse

