Tabellone qualificazioni Australian Open 2024 femminili: Stefanini con chance, subito dura per Brancaccio

Al via da stanotte il tabellone femminile delle qualificazioni relative agli Australian Open 2024. Con la scalata di Sara Errani in main draw restano due le azzurre a cercare di giocarsi un posto al sole di Melbourne, cioè Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.

Per quanto riguarda la toscana classe ’98, c’è subito l’esordio con l’olandese Lesley Pattinama Kerhkove, con cui ha già giocato e vinto nell’ottobre 2022 a Poitiers, in un ITF di categoria W80, tra le più alte. Le insidie principali sono rappresentate, in questo spot, dalla polacca Katarzyna Kawa e dalla ceca classe 2006 Sara Bejlek, con qualche chance anche per l’indiana Ankita Raina.

In merito alla ventitreenne di Torre del Greco, è invece complicato il suo compito con la britannica Harriet Dart, che non ha mai affrontato. La ventisettenne di Hampstead, oltretutto, ha iniziato con gran profitto l’anno, riuscendo a giungere in finale al WTA 125 di Canberra con diversi successi di rilievo prima di cedere alla spagnola Nuria Parrizas Diaz. Qualora passasse, ad ogni modo, avrebbe chance in uno spot decisamente non impossibile per condizione e forza delle altre.

Diversi i confronti da osservare già nel turno iniziale: tra essi, si segnalano Babos-Semenistaja, Zarazua-Fourlis, Waltert-Marcinko, Ferro-Sramkova, Kanepi-Hunter, Bondar-Hsieh, Parrizas Diaz-Inglis e Li-Martincova.

TABELLONE QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2024

Yastremska (UKR) [1]-Boskovic (CRO)

Grammatikopoulou (GRE)-Kalieva (USA)

Stevanovic (SRB)-Joint (AUS) [WC]

Babos (HUN)-Semenistaja (LAT) [32]

Zarazua (MEX) [2]-Fourlis (AUS)

Niemeier (GER)-Tikhonova

Paquet (FRA)-Aiava (AUS)

Robbe (FRA)-Teichmann (SUI) [20]

Volynets (USA) [3]-Lamens (NED)

Savinykh-Zhao (CAN)

Sierra (ARG)-Jacquemot (FRA)

Fung (CAN)-Riera (ARG) [25]

Bassols Ribera (ESP) [4]-Wurth (CRO)

Waltert (SUI)-Marcinko (CRO)

Zakharova-Kolodynska

Eala (PHI)-Peterson (SWE) [18]

E. Andreeva [5]-McPhee (AUS) [WC]

P. Kudermetova-Martinez Cirez (ESP)

Uchijima (JPN)-Makarova

Ferro (FRA)-Sramkova (SVK) [21]

Pigossi (BRA) [6]-Abduraimova (UZB)

Salkova (CZE)-Fett (CRO)

Kanepi (EST)-Hunter (AUS)

Prozorova-Naef (SUI) [30]

Ar. Rodionova (AUS) [7]-Jeanjean (FRA)

Janicijevic (FRA)-Monnet (FRA)

Bara (ROU)-Hatouka

Erjavec (SLO)-Lys (GER) [26]

Mandlik (USA) [8]-Seidel (GER)

Rouvroy (FRA)-F. Jones (GBR)

Hartono (NED)-Udvardy (HUN)

Mendez (AUS) [WC]-Baptiste (USA)

Arango (COL) [9]-Sebov (CAN)

Bolsova (ESP)-Bonaventure (BEL)

Yang (TPE)-Marino (CAN)

Tararudee (THA)-Ponchet (FRA) [23]

B. Fruhvirtova (CZE) [10]-Hule (AUS) [WC]

Gibson (AUS) [WC]-Mitu (ROU)

Miyazaki (GBR)-Ercan (AUS) [WC]

Wei (CHN)-Hrunkacova (SVK) [28]

Bondar (HUN) [11]-Hsieh (TPE)

Lukas (CRO)-Popovic (AUS) [WC]

Ma (CHN)-Bulgaru (ROU)

Korneeva-Vickery (USA) [31]

Dart (GBR) [12]-Brancaccio (ITA)

Starodubtseva (UKR)-Capurro Taborda (ARG)

Serban (CYP)-Papamichail (GRE)

Knutson (CZE)-Friedsam (GER) [17]

Danilovic (SRB) [13]-Shymanovich

You (CHN)-Sonmez (TUR)

Noha Akugue (GER)-Jang (KOR)

Sun (SUI)-Watson (GBR) [17]

Parrizas Diaz (ESP) [14]-Inglis (AUS) [WC]

Tan (FRA)-Zavatska (UKR)

Li (USA)-Martincova (CZE)

Kraus (AUT)-Snigur (UKR) [24]

Stefanini (ITA) [15]-Pattinama Kerkhove (NED)

Kawa (POL)-Gjorcheska (MKD)

Raina (IND)-Bouzas Maneiro (ESP)

Sakatsume (JPN)-Bejlek (CZE) [22]

Sharma (AUS) [16]-Jorge (POR)

Astakhova-Timofeeva

Hon (AUS)-E. Jones (AUS) [WC]

Lansere-Galfi (HUN) [29]

Foto: LaPresse

