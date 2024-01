Sport in tv oggi (lunedì 29 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Si riparte. Ancora una giornata di sport, ancora un lunedì che riapre il contesto delle emozioni da vivere. Il tutto dopo una settimana che ha già regalato all’Italia quello che può essere uno dei trionfi dell’anno, il successo di Jannik Sinner agli Australian Open 2024.

Il tennis non si ferma, ad ogni modo, mai, in particolar modo con il prosieguo dei nuovi tornei ATP e WTA della settimana. In particolare, quest’oggi a Linz, in Austria, scendono in campo Martina Trevisan e Jasmine Paolini a livello di tabellone principale.

Spazio però anche alle Olimpiadi Invernali Giovanili, che seguitano a farsi largo nel calendario internazionale. C’è anche tanto calcio, ma anche una piccola fetta di NBA si lascia guardare.

All’atto pratico, come sempre, si tratta di una sorta di ripartenza. Di seguito la programmazione sportiva di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 29 gennaio

2:55 Olimpiadi Invernali Giovanili, Hockey su ghiaccio: Svezia-Giappone – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

3:25 Olimpiadi Invernali Giovanili, Pattinaggio di figura: Free program coppie – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

5:55 Olimpiadi Invernali Giovanili, Pattinaggio di figura: Free program individuale uomini – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

5:55 Olimpiadi Invernali Giovanili, Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Repubblica Ceca – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

8:00 Tennis, WTA Hua Hin: primi turni – Diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su SkyGo e Now

8:55 Olimpiadi Invernali Giovanili, Hockey su ghiaccio: Svizzera-Germania – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

11:55 Olimpiadi Invernali Giovanili, Hockey su ghiaccio: Canada-Finlandia – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

12:30 Calcio, Coppa d’Asia, ottavi: Iraq-Giordania – Diretta streaming su Onefootball

14:00 Tennis, WTA Linz: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

All’interno: Trevisan (ITA)-Pavlyuchenkova e a seguire Paolini (ITA) [6]-Boulter (GBR)

15:00 Snooker, German Masters – Diretta tv su Eurosport 1, streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

17:00 Calcio, Coppa d’Asia, ottavi: Qatar-Palestina – Diretta streaming su Onefootball

17:00 Tennis, ATP Montpellier: primi turni – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now

17:00 Tennis, Challenger Coblenza (Koblenz) – Diretta tv su SuperTennis, streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

18:00 Calcio, Coppa d’Africa ottavi: Capo Verde-Mauritania – Diretta tv su Sportitalia, streaming sul sito di Sportitalia

18:00 Calcio, Serie A femminile: Juventus-Fiorentina (Serie A femminile) – Diretta tv su RaiSport e ZONA DAZN (214 Sky) e streaming su RaiPlay e DAZN

18:30 Surf, World League Championship Tour: Banzai Pipeline – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

19:00 Calcio, Amichevole: Al Hilal-Inter Miami (Amichevole) – Diretta streaming su DAZN e Apple Tv+

19:30 Calcio, Bundesliga femminile, Essen-Wolfsburg (Bundesliga femminile) – Diretta streaming su DAZN

19:45 Calcio, Campionato portoghese: Estrela Amadora-Benfica – Diretta streaming su DAZN

20:00 Snooker, German Masters – Diretta tv su Eurosport 1, streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

20:30 Calcio, Serie C: Atalanta U23-Renate (Serie C) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 254, streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie A: Salernitana-Roma (Serie A) – Diretta tv su ZONA DAZN (214 Sky) e streaming su DAZN

20:45 Calcio, Serie C: Avellino-Sorrento – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253, streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga: Getafe-Granada – Diretta streaming su DAZN

21:00 Calcio, Coppa d’Africa ottavi: Senegal-Costa d’Avorio – Diretta tv su Sportitalia, streaming sul sito di Sportitalia

21:15 Calcio, Campionato portoghese: Sporting-Casa Pia – Diretta streaming su DAZN

1:30 NBA, Boston Celtics-New Orleans Pelicans – Diretta tv su Sky Sport NBA (209) e streaming su SkyGo e Now

3:00 NBA, Denver Nuggets-Milwaukee Bucks – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e streaming su SkyGo e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

Lunedì 29 gennaio

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Massimo Fulgenzi: fotografo dell’agenzia Sprint Cycling. su sport2u.tv

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

20:20 Sail2u con Alessandra Sensini. Conduce: Stefano Vegliani. su sport2u.tv

20:30 Salotto Bianco 4a Puntata. In studio LIVE Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. su sport2u.tv

21:00 Sport&go2u con Luca Baldissera (Ubitennis) e Riccardo Crivelli (Gazzetta dello Sport) Conducono: Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo su sport2u.tv

Foto: LaPresse