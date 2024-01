Sport in tv oggi (giovedì 18 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 18 gennaio, ci aspetta una giornata particolarmente intensa e caratterizzata da tanti eventi interessanti per i colori azzurri e non solo. In evidenza subito di prima mattina gli Australian Open di tennis con cinque giocatori italiani in campo (Giulio Zeppieri, Lorenzo Sonego al maschile e Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini al femminile) per i rispettivi match di secondo turno.

In Arabia Saudita va in scena l’undicesima e penultima tappa della mitica Dakar, il rally raid più prestigioso al mondo, mentre saranno protagonisti anche gli sport invernali soprattutto con la short individual maschile di Anterselva valevole per la Coppa del Mondo di biathlon. Nel tardo pomeriggio ed in serata ci sarà spazio anche per gli sport di squadra.

Il menu propone infatti la semifinale della Supercoppa Italiana di calcio tra Napoli e Fiorentina, oltre a Virtus Bologna-Asvel Villeurbanne di basket in Eurolega. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 18 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 18 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: secondo turno (1° match sulla 1573 Arena Giulio Zeppieri-Cameron Norrie, 2° match sul campo 6 Jasmine Paolini-Tatjana Maria, 2° match sul campo 13 Martina Trevisan-Oceane Dodin, 2° match sulla Rod Laver Arena dalle ore 2.00 Lorenzo Sonego-Carlos Alcaraz, 3° match sulla KIA Arena Elisabetta Cocciaretto-Emma Navarro) – Diretta tv su Eurosport 1 e 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

1.30 Ciclismo, Tour Down Under: terza tappa – Diretta streaming su Eurosport.it e discovery+

3.00 Basket, NBA: Utah Jazz-Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

5.35 Dakar: undicesima tappa AlUla-Yanbu – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport 2 alle 21.00)

9.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: qualificazioni femminili su Normal Hill a Zao – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Calcio, Coppa d’Asia: Siria-Australia – Diretta streaming su OneFootball

13.15 Snowboard, Coppa del Mondo: semifinali femminili slopestyle a Laax – Nessuna copertura tv/streaming

14.20 Biathlon, Coppa del Mondo: short individual maschile ad Anterselva – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

15.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Sassuolo-Milan (andata quarti di finale) – Diretta streaming sul canale Youtube FIGC Femminile

15.00 Calcio, Coppa d’Africa: Guinea Equatoriale-Guinea-Bissau – Diretta tv su Sportitalia

15.30 Calcio, Coppa d’Asia: India-Uzbekistan – Diretta streaming su OneFootball

15.30 Pallamano, Europei: Ungheria-Austria – Diretta streaming su EHF Tv

17.30 Golf, PGA Tour: The American Express, primo giro – Diretta tv su Eurosport 2 (dalle ore 22), live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go (dalle 22), Now (dalle 22) e DAZN (dalle 22)

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Costa d’Avorio-Nigeria – Diretta tv su Sportitalia

18.00 Basket femminile, Eurolega: DVTK-Sepsi – Diretta streaming sul canale Youtube Euroleague Women

18.00 Volley femminile, CEV Cup: Chemik Police-Chieri (ritorno ottavi di finale) – Diretta streaming su EuroVolley TV

18.00 Pallamano, Europei: Francia-Croazia – Diretta streaming su EHF Tv

18.30 Calcio, Coppa d’Asia: Palestina-Emirati Arabi Uniti – Diretta streaming su OneFootball

18.30 Basket, Eurolega: Efes Istanbul-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, Now TV e DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: Slavia Praga-St. Polten – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Baskonia – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN

20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Napoli-Fiorentina (semifinale) – Diretta tv su Canale 5, live streaming su Mediaset Infinity

20.00 Basket femminile, Eurocup: Lattes Montpellier-Sassari (ritorno ottavi di finale) – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

20.00 Volley, CEV Cup: Milano-Zawiercie (ritorno ottavi di finale) – Diretta streaming su EuroVolley TV

20.15 Skicross, Coppa del Mondo: qualificazioni maschili e femminili per gara-1 a Nakiska – Nessuna copertura tv/streaming

20.15 Basket, Eurolega: Olympiacos-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Asvel Villeurbanne – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.30 Pallamano, Europei: Germania-Islanda – Diretta streaming su EHF Tv

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Egitto-Ghana – Diretta tv su Sportitalia

Foto: Lapresse