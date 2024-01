Speed skating, l’impresa di Francesca Lollobrigida a Heerenveen: sul podio agli Europei a sette mesi dal parto

Amare quello che si fa. Vale per lo sport e per tutte le professioni. Il segreto per aver successo risiede nell’insana voglia di andare oltre e di credere fermamente nel raggiungimento dei propri traguardi. Francesca Lollobrigida quest’oggi ha scritto una pagina di sport e personale importante. A sette mesi dall’essere diventata mamma, la pattinatrice nostrana ha vinto il bronzo nella Mass Start degli Europei 2024 di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi).

Una disciplina che non regala niente, che Lollobrigida ha saputo vivere come un passaggio fondamentale della sua vita agonistica. Lei, nata e cresciuta nel pattinaggio a rotelle, sotto la guida di papà Maurizio ha saputo coltivare questa passione che l’ha portata sul ghiaccio per realizzare il sogno delle Olimpiadi Invernali. A Pechino, Francesca ha trasformato le lacrime di PyeongChang 2018 in sorrisi, grazie all’argento nei 3000 metri e al bronzo nella Mass Start.

A fine 2022, l’oro più bello per lei, la consapevolezza di diventare madre. Nel maggio scorso la nascita di Tommaso, ma la voglia di gareggiare c’era ancora, forse più forte. Ben supportata dalla FISG il programma di recupero fisico e gli allenamenti l’hanno proiettata a risultati notevoli. Non solo il bronzo odierno, ma anche i piazzamenti nei 3000 e nei 1500 metri a corredo di ciò alla Thialf Arena.

Lo aveva detto mesi fa ai microfoni di OA Sport quanto il suo fuoco interiore fosse ardente, magari con il pensiero di arrivare ai Giochi di Milano-Cortina 2026. C’è ancora tanto da fare, ma certamente la vicinanza del proprio pargolo, nelle sue gare, è una spinta ulteriore per alzare l’asticella e continuare a mettersi alla prova. Francesca ha ancora tanto da dare.

Foto: FISG-Pentaphoto

