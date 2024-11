Speed skating, Davide Ghiotto secondo sui 5000 a Pechino. Lollobrigida sesta sui 3000 in Coppa del Mondo

A Pechino, in Cina, prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating con un altro podio dell’Italia: Davide Ghiotto chiude alla piazza d’onore nei 5000 metri maschili dopo la vittoria di Nagano. Tra le donne si segnala il sesto posto di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri.

Nei 5000 metri maschili si impone il norvegese Sander Eitrem, al successo in 6:09.48, il quale batte nel confronto diretto l’azzurro Davide Ghiotto, alla piazza d’onore in 6:10.04, a 0.56, mentre completa il podio il neerlandese Beau Snellink, sul gradino più basso del podio in 6:11.68, a 2.20. Decimo posto per Michele Malfatti in 6:18.71, a 9.23. In Division B, inoltre, Andrea Giovannini è terzo in 6.18.41, mentre Riccardo Lorello chiude sesto in 6.19.21, infine Daniele Di Stefano è 16° in 6.27.79.

I 3000 metri femminili premiano la norvegese Ragne Wiklund, al successo in 4:00.10, davanti alla neerlandese Joy Beune, seconda in 4:01.90, a 1.80, ed alla canadese Isabelle Weidemann, terza in 4:02.02, a 1.92. Chiude in sesta posizione Francesca Lollobrigida, con il crono di 4:03.43, a 3.33. In Division B, invece,Alice Marletti è 14ma in 4.12.89, mentre Laura Lorenzato è 18ma in 4.16.40.

Nei 1000 metri femminili si impone la nipponica Miho Takagi, prima in 1:14.62, davanti alle neerlandesi Antoinette Rijpma-De Jong, seconda in 1:14.72, a 0.10, ed Angel Daleman, terza in 1:14.90, a 0.28. In Division B Veronica Luciani si piazza 15ma in 1.18.82.

Nei 1000 metri maschili vince lo statunitense Jordan Stolz, che primeggia in 1:07.62, andando a precedere il neerlandese Jenning De Boo, alla piazza d’onore in 1:07.82, a 0.20, ed il cinese Zhongyan Ning, sul gradino più basso del podio in 1:07.91, a 0.29. Gli italiani erano tutti in gara in Division B: 23° David Bosa in 1.11.05, 24° Francesco Betti in 1.11.24, 28° Alessio Trentini in 1.12.23.