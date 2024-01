Speed skating, Francesca Lollobrigida ottima quinta nei 3000 metri agli Europei 2024. Bosa in top-10

Calato il sipario sulla prima giornata degli Europei di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Raccontato della prova dell’inseguimento a squadre maschile con l’argento degli azzuri, il day-1 della rassegna continentale del pattinaggio di velocità pista lunga ha previsto altre tre specialità: i 3000 metri donne, i 1000 metri uomini e la Team Sprint femminile.

I 3 km femminili son stati l’occasione per vedere una forte Francesca Lollobrigida. L’azzurra, reduce dalla gravidanza e supporta anche del piccolo Tommaso tra gli spalti, ha dimostrato quanto il sacro fuoco sia ancora accesso. La pattinatrice nostrana ha espresso un tempo molto simile a quello che le era valso il bronzo due anni fa su questa distanza, sempre alla Thialf.

In questo caso il 4:00.96 ha regalato a Francesca un quinto posto dal sapore decisamente particolare. Lei, argento olimpico in questa specialità a Pechino, ha dato delle risposte a se stessa sul fatto di essere ancora competitiva ad altissimi livelli. L’oro è stato conquistato dall’olandese Marijke Groenewoud che con il personale di 3:56.27 ha detronizzato la campionessa uscente, Irene Schouten (3:58.70), mentre la norvegese Ragne Wiklund si è messa al collo il bronzo (3:59.09). Decima l’altra italiana Laura Lorenzato (4:13.98).

Nei 1000 metri uomini segnali di risveglio sono arrivati da David Bosa. Il trentino, non al meglio della forma dopo le tappe asiatiche di Coppa del Mondo, ha terminato in settima posizione con il crono di 1:08.83 nella specialità in cui i Paesi Bassi hanno realizzato l’en-plein: oro a Kjeld Nuis (1:07.87), argento a Jenning De Boo (1:08.14) e bronzo a Tim Prins (1:08.20). 15° si è classificato Alessio Trentini (1:09.88). A conclusione ancora Olanda sugli scudi nella Team Sprint, a segno in 1:27.36, precedendo la Polonia (1:28.06) e la Norvegia (1:28.83).

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Speed Skating su OA Sport...