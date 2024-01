Sollevamento pesi, le entry list provvisorie della World Cup in Thailandia: 8 azzurri iscritti all’ultimo evento di qualificazione olimpica

Sta per cominciare anche per il sollevamento pesi la volata finale verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con il mese di febbraio che vedrà lo svolgimento di tutti i campionati continentali. Dopo questa serie di rassegne, andrà in scena tra fine marzo ed inizio aprile (dal 31 all’11) in Thailandia l’ultimo appuntamento del periodo di qualificazione a cinque cerchi: la World Cup di Phuket.

L’IWF, quando mancano poco più di due mesi all’inizio della competizione, ha pubblicato le entry list provvisorie di tutte le categorie di peso in vista dell’evento thailandese a partecipazione obbligatoria (il secondo, dopo il Mondiale 2023 di Riyadh) per poter ottenere l’eleggibilità olimpica. Al momento sono iscritti 8 atleti italiani, di cui 5 uomini e 3 donne.

Al maschile sono intenzionati a partecipare Sergio Massidda nei 61 kg, Mirko Zanni nei 73 kg, Oscar Reyes Martinez da campione iridato in carica negli 81 kg (categoria non olimpica), Nino Pizzolato e Cristiano Giuseppe Ficco negli 89 kg. Nessuna sorpresa in campo femminile, con Giulia Imperio nei 49 kg, Lucrezia Magistris nei 59 kg e Giulia Miserendino nei 71 kg che andranno a caccia della misura per volare alle Olimpiadi.

Di seguito è possibile consultare le entry list provvisorie di tutte le categorie di peso alla World Cup di sollevamento pesi in Thailandia.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST PRELIMINARI DELLA WORLD CUP DI SOLLEVAMENTO PESI A PHUKET

Foto: FIPE