Sollevamento pesi, il cinese Liu Huanhua firma il record del mondo nei -102 kg e ipoteca la convocazione olimpica

Va in archivio con una prestazione superlativa la nona giornata di gara della World Cup di sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Nella categoria olimpica maschile -102 kg il cinese Liu Huanhua ha infatti stabilito il nuovo record del mondo di totale con 413 kg, ipotecando la convocazione per la rassegna a cinque cerchi.

Il 22enne asiatico, leader della ranking list alla vigilia di questa manifestazione, era però chiamato ad incrementare il margine sulla concorrenza per convincere la direzione tecnica della Cina a selezionarlo per Parigi 2024 (convocabili al massimo 3 uomini e 3 donne, con un solo rappresentante per categoria) vista la concorrenza spietata che c’è all’interno del settore maschile.

Il campione mondiale in carica è riuscito nell’impresa, migliorando di 9 kg la misura ottenuta nella rassegna iridata di Riyadh e mettendo ben 12 lunghezze tra sé ed il primo inseguitore, l’azero Garik Karapetyan (secondo oggi con 401 kg di total, 185+216), mentre il bielorusso Yauheni Tsikhantsou ha completato il podio odierno con 400 kg (183+217).

Liu Huanhua ha fatto la differenza con uno slancio mostruoso (dopo uno strappo da 181 kg), sollevando 232 kg all’ultimo tentativo e ritoccando in un colpo solo i primati mondiali standard di clean and jerk e totale fissati dalla Federazione Internazionale. Resta da capire a questo punto se i cinesi decideranno di sacrificare la categoria -73 kg o la -89 kg, insieme ai pesi massimi.