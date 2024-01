Snowboard: Ramona Hofmeister vince anche a Bad Gastein in PSL. Quarta Jasmin Coratti

Due vittorie in PSL, due in PGS: fa quattro su cinque in stagione Ramona Theresia Hofmeister, la vera e propria dominatrice della Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Nello slalom di Bad Gastein, in Austria, il fenomeno tedesco vince ancora dopo la battuta d’arresto arrivata a Scuol.

Miglior tempo in qualifica, dominio in tutte le run, fino ad arrivare alla finale vinta con l’austriaca Sabine Schoeffmann di 18 centesimi per la teutonica che allunga ancora in classifica di Coppa.

A completare il podio c’è la giapponese Tsubaki Miki che si vendica di Jasmin Coratti: l’azzurra l’aveva sconfitta a Scuol in semifinale, non riesce nuovamente nell’impresa e deve accontentarsi della quarta piazza.

Coratti aveva battuto al primo turno Lucia Dalmasso, che perde punti importanti da Hofmeister, fuori agli ottavi anche l’altra azzurra Elisa Caffont.

Foto LiveMedia/Franco Debernardi

