Snowboard, l’emozione di Jasmin Coratti: “Ho fatto la differenza sui piani, sono senza parole”

Un’altra giornata trionfale per lo snowboard alpino azzurro oggi sulle nevi di casa a Carezza. Cinque tappe di Coppa del Mondo e cinque vittorie tra maschile e femminile per gli italiani: oggi il turno è stato di Jasmin Coratti. La classe 2001 delle Fiamme Oro si è imposta alla grande con un fantastico percorso culminato con la manche finale corsa con magistrale freddezza.

L’azzurra ha mostrato tutta la sua contentezza quando si è presentata ai microfoni della FISI: “E’ incredibile, vincere la una gara di coppa in casa, non ci sono parole. Ho preso ogni run come è arrivata, ho provato a giocamela nella parte bassa, perché sono veloce sui piani. Siamo una grande squadra, grazie anche a Fabio Breda che fa un gran lavoro”.

Ha parlato anche il dt Cesare Pisoni, fiero di questo splendido risultato: “Grande orgoglio da parte di tutti i tecnici, aver portato cinque atleti diversi a vincere le cinque gare fin qui conquistate. E’ il frutto del lavoro fatto negli anni. Ora continua la tournée italiana, nella quale speriamo di toglierci altre soddisfazioni”.

Una giornata di straordinaria festa per casa Coratti, visto che Edwin ha comunque ottenuto un buon quarto posto nella sua gara al maschile, ma oggi a festeggiare a sorpresa è la sorella, sperando che sia la prima di tante gioie.