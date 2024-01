Snowboard oggi, PSL Pamporovo 2024: orari 21 gennaio, programma, tv, streaming

Secondo PSL in due giorni per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo in quel di Pamporovo. Dopo l’esaltazione di ieri, con la doppietta firmata Bagozza-Coratti, l’Italia ci riprova a caccia ancora di trionfi in terra bulgara.

LA DIRETTA LIVE DEL PSL DI SNOWBOARD DALLE 12.00

Lo squadrone azzurro sta dando spettacolo e vuole assolutamente ripetere le prestazioni arrivate fino ad ora nel massimo circuito internazionale: l’obiettivo è anche quello di puntare alla classifica generale di Coppa, con Bagozza, Coratti e Bormolini che sono in pienissima corsa per la sfera di cristallo. Occhio anche al femminile con Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti scatenate nell’ultimo periodo.

Le fasi finali del PSL di Pamporovo, vista la grande concomitanza di eventi, non si potranno vedere in diretta tv, ma saranno disponibili in diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO PSL PAMPOROVO 21 GENNAIO

Domenica 21 gennaio



8:00: qualificazioni femminili e maschili a Pamporovo (Bulgaria)

12:00: fasi finali femminili e maschili a Pamporovo (Bulgaria) – Diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+

PSL PAMPOROVO 21 GENNAIO, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport (solo per le fasi finali)

ITALIANI IN GARA

Uomini: Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Mike Santuari,

Donne: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Elisa Fava, Sofia Valle, Fabiana Fachin

Foto: FISI/Pentaphoto