Snowboard, Italia senza podi a Carezza nel PGS maschile. Coratti quarto, vince Yankov

Prima o poi doveva arrivare, peccato che sia sulle nevi di casa. Si ferma la striscia positiva dell’Italia al maschile nella Coppa del Mondo di snowboard alpino davanti al pubblico amico di Carezza: dopo sette podi in otto gare, oggi non c’è nessun azzurro nella top-3 nel PGS odierno.

A vincere sul pendio dolomitico, non con poca sorpresa, è il bulgaro Radoslav Yankov: per il classe 1990 è la quarta vittoria in carriera, ma l’ultimo successo risaliva addirittura al lontanissimo 2017. Da segnalare che la prima affermazione è datata 2015, proprio a Carezza, il bis arriva nove anni dopo. Battuto nella Big Final lo sloveno Tim Mastnak che non trova il bis dopo il successo in gigante a Yanqing, in ogni caso per lui c’è la soddisfazione di allungare nella classifica di Coppa del Mondo.

Come detto, nessun azzurro sul podio, anche perché Edwin Coratti si ferma ai piedi di esso: l’italiano perde la Small Final contro il veterano austriaco Benjamin Karl. Eliminati ai quarti di finale Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini, fuori agli ottavi Aaron March, Mirko Felicetti e Roland Fischnaller.