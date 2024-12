Snowboard, Italia nel PGS di Cortina per uno straordinario 6 su 6

L’Italia è la vera potenza dominatrice di questo inizio di stagione di Coppa del Mondo 2024/2025 di snowboard alpino. Cinque gare finora tra gigante parallelo e slalom parallelo (10 in totale tra maschile e femminile) e l’Italia ha vinto già cinque volte.

L’ultimo successo è quello di Jasmin Coratti a Carezza, con l’azzurra che ha ottenuto la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo proprio nella gara di casa. Nel gigante parallelo di Yanqing ha centrato la terza vittoria in Coppa del Mondo Lucia Dalmasso, mentre al maschile ha vinto Edwin Coratti nel gigante parallelo di Mylin, nel parallelo sempre a Mylin si è imposto Maurizio Bormolini e nello slalom parallelo a Yanqing ha trionfato Daniele Bagozza.

Una squadra estremamente competitiva che si avvicina con estrema fiducia alla seconda tappa di fila in casa, quella di Cortina d’Ampezzo. Una tappa che anche lo scorso anno ha regalato soddisfazioni all’Italia con il secondo posto di Lucia Dalmasso e il terzo del veterano Roland Fischnaller, ma il grande trionfo arrivò soprattutto nel 2022 con la vittoria di Fischnaller e il terzo posto di Aaron March.

Sono tanti anche gli avversari: al maschile c’è il veterano Benjamin Karl che ancora vuole prendersi delle belle soddisfazioni e ha già centrato due podi in questa stagione, ma occhio anche ad Andreas Prommegger e Tim Mastnak: in particolare lo sloveno è in forma smagliante e in prima posizione nella Coppa del Mondo di parallelo, mentre al femminile sta dominando la stagione la giapponese Tsubaki Miki che non scende mai dal podio.